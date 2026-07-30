Маковий рулет із сирним кремом: святкова випічка на Спаса
Маковий рулет із сирним кремом — це той випадок, коли святкова випічка виглядає складніше, ніж готується. Уся магія тут у поєднанні повітряного бісквіта, маку й крему, який після ночі в холодильнику тримає форму й стає ще ніжнішим.
Головний секрет тут простий: гарячий корж треба згорнути одразу після випікання. Саме так рулет не тріскається, добре тримає форму й після ночі в холодильнику стає ще ніжнішим.
Як приготувати рулет?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 140 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 60 мілілітрів олії;
– 80 грамів маку;
– 600 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 150 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром до пишної світлої маси.
- Влийте олію, а потім поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем.
- Вилийте тісто на деко з пергаментом, посипте маком і випікайте приблизно 10 – 13 хвилин за 180 градусів.
- Гарячий корж одразу згорніть у рулет і залиште до охолодження.
- Для крему змішайте сир, яйця, цукор, крохмаль і вершкове масло, перебийте блендером до однорідності.
- Поставте масу на водяну баню приблизно на 30 хвилин і постійно помішуйте, поки вона не загусне.
- Розгорніть охолоджений корж, рівномірно змастіть його сирним кремом і щільно скрутіть рулетом.
- Поставте десерт у холодильник на ніч.
Після охолодження рулет краще просочується, легше нарізається і виходить ніжним. Якщо вам потрібна святкова випічка, яка не розсипається на тарілці, цей рецепт – саме такий варіант.