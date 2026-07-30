Головний секрет тут простий: гарячий корж треба згорнути одразу після випікання. Саме так рулет не тріскається, добре тримає форму й після ночі в холодильнику стає ще ніжнішим.

Як приготувати рулет?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 140 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 60 мілілітрів олії;

– 80 грамів маку;

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 150 грамів вершкового масла.

Приготування:

Збийте яйця з цукром до пишної світлої маси. Влийте олію, а потім поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем. Вилийте тісто на деко з пергаментом, посипте маком і випікайте приблизно 10 – 13 хвилин за 180 градусів. Гарячий корж одразу згорніть у рулет і залиште до охолодження. Для крему змішайте сир, яйця, цукор, крохмаль і вершкове масло, перебийте блендером до однорідності. Поставте масу на водяну баню приблизно на 30 хвилин і постійно помішуйте, поки вона не загусне. Розгорніть охолоджений корж, рівномірно змастіть його сирним кремом і щільно скрутіть рулетом. Поставте десерт у холодильник на ніч.

Після охолодження рулет краще просочується, легше нарізається і виходить ніжним. Якщо вам потрібна святкова випічка, яка не розсипається на тарілці, цей рецепт – саме такий варіант.