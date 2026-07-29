На Маковія без маку ніяк: 3 десерти, які зникнуть зі столу першими на свято

Маковий Спас, або Маковія, відкриває серпневі Спаси й має дуже впізнавану кулінарну традицію. Цього дня на столі з’являються страви з маком і медом – від простих коржів до домашньої випічки, яку готують спеціально до свята.

Найвідоміша страва на Маковія – шулики: ламані коржі з маково-медовою заливкою. Але святковий стіл не обмежується лише ними. До Макового Спаса печуть рулети з маком, пироги, кекси, медові солодощі та сирники з маковою основою, інформує 24 Канал.

Саме тому десерти з маком добре вписуються в цей день без зайвих пояснень. Сирник на маковій основі, макові кекси й рулетики можна подати як сучасніші варіанти святкової випічки, у якій усе одно залишається головний смак Маковія – мак, медова солодкість і домашнє тісто.

Як приготувати сирник на маковій основі?

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 8 – 10

Інгредієнти:

Для макової основи:

– 200 грамів сухого меленого маку;

– 200 мілілітрів гарячого молока;

– 70 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 100 грамів журавлини, родзинок, цукатів або горіхів до смаку;

– 50 грамів вершкового масла.

Для сирної маси:

– 700 грамів кисломолочного сиру;

– 70 грамів вершкового масла;

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 1 пакетик пудингу або 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 столова ложка какао-порошку;

– 50 мілілітрів молока;

– дрібка солі.

Додатково:

– шоколадне печиво "Деліція" або інше печиво до смаку.

Як спекти сирник: дивіться відео

Приготування:

Мелений сухий мак пересипте в миску, залийте гарячим молоком, перемішайте та залиште приблизно на 20 хвилин. Тим часом підготуйте сирну масу. Білки відділіть від жовтків. До жовтків додайте цукор, збийте міксером до світлої пишної маси. Додайте розм’якшене вершкове масло й знову перемішайте міксером. Кисломолочний сир перетріть через дрібне сито або перебийте блендером, щоб маса була ніжнішою. Порціями додавайте сир до жовткової основи та щоразу перемішуйте міксером. Наприкінці влийте молоко, додайте пудинг або кукурудзяний крохмаль, просійте какао-порошок і перемішайте до однорідності. Окремо збийте білки з дрібкою солі до стійких піків, додайте їх до сирної маси та обережно перемішайте лопаткою рухами знизу вгору. Для макового шару до охолодженого маку додайте жовтки, цукрову пудру та м’яке вершкове масло. Перемішайте лопаткою. Додайте журавлину, родзинки, цукати або горіхи, всипте розпушувач і знову перемішайте. Окремо збийте білки з дрібкою солі до стійких піків і частинами введіть у макову масу, обережно перемішуючи знизу вгору. На дно форми викладіть макову масу, поверх неї розкладіть печиво, а зверху викладіть сирно-шоколадну масу. Випікайте сирник у розігрітій до 165 градусів духовці приблизно 1 годину 5 хвилин. Готовий сирник залиште у формі до повного охолодження. За бажанням полийте зверху розтопленим шоколадом або глазур’ю.

Як приготувати кекси з маком?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 8 – 10 кексів

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукру;

– 4 яйця;

– 180 грамів борошна;

– 15 грамів маку;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 5 грамів розпушувача.

Як спекти кекси: дивіться відео

Приготування:

Розм’якшене вершкове масло перекладіть у миску, додайте цукор і ванільний цукор. Збийте міксером до світлої пишної маси. По одному додавайте яйця, щоразу добре збиваючи тісто після кожного яйця. Борошно змішайте з розпушувачем, всипте до масляно-яєчної маси й обережно перемішайте ложкою або лопаткою до однорідності. Додайте мак і ще раз перемішайте. Розкладіть тісто у формочки для кексів, заповнюючи їх не до самого верху. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25 хвилин, доки кекси піднімуться й стануть рум’яними.

Як приготувати макові рулетики?

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 10 – 12 рулетиків

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів теплого молока;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 60 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 500 грамів борошна;

– 3 грами солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– готова макова начинка;

– невеликий шматок м’якого вершкового масла для начинки;

– 1 жовток для змащування;

– трохи молока для змащування;

– сухий мак для посипання.

Як зробити рулети з маку: дивіться відео

Приготування: