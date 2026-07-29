Самое известное блюдо на Маковии – коршуны: ломаные лепешки с маково-медовой заливкой. Но праздничный стол не ограничивается только ими. В Маковый Спас пекут рулеты с маком, пироги, кексы, медовые сладости и сырники с маковой основой, информирует 24 Канал .
Поэтому десерты с маком хорошо вписываются в этот день без лишних объяснений. Сырник на маковой основе, маковые кексы и рулетики можно подать как более современные варианты праздничной выпечки, в которой все равно остается главный вкус Маковия – мак, медовая сладость и домашнее тесто.
Как приготовить творожник на маковой основе?
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 8 – 10
Ингредиенты:
Для маковой основы:
– 200 граммов сухого молотого мака;
– 200 миллилитров горячего молока;
– 70 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– 100 граммов клюквы, изюма, цукатов или орехов по вкусу;
– 50 граммов сливочного масла.
Для творожной массы:
– 700 граммов кисломолочного сыра;
– 70 граммов сливочного масла;
– 3 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 1 пакетик пудинга или 40 граммов кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка какао-порошка;
– 50 миллилитров молока;
– щепотка соли.
Дополнительно:
– шоколадное печенье "Делиция" или другое печенье по вкусу.
Как испечь сырник: смотрите видеоЕсли Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Приготовление:
- Молотый сухой мак пересыпьте в миску, залейте горячим молоком, перемешайте и оставьте примерно на 20 минут. Тем временем подготовьте творожную массу. Белки отделите от желтков.
- К желткам добавьте сахар, взбейте миксером до светлой пышной массы.
- Добавьте размягченное сливочное масло и снова перемешайте миксером. Кисломолочный творог протрите через мелкое сито или перебейте блендером, чтобы масса была более нежной.
- Порциями добавляйте сыр к желтковому основанию и каждый раз перемешивайте миксером.
- В конце влейте молоко, добавьте пудинг или кукурузный крахмал, просейте какао-порошок и перемешайте до однородности. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до стойких пиков, добавьте их в творожную массу и осторожно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Для макового слоя к охлажденному маку добавьте желтки, сахарную пудру и мягкое сливочное масло.
- Перемешайте лопаткой.
- Добавьте клюкву, изюм, цукаты или орехи, всыпьте разрыхлитель и снова перемешайте. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до стойких пиков и частями введите в маковую массу, осторожно перемешивая снизу вверх.
- На дно формы выложите маковую массу, поверх нее разложите печенье, а сверху выложите творожно-шоколадную массу.
- Выпекайте творожник в разогретой до 165 градусов духовке примерно 1 час 5 минут.
- Готовый творожник оставьте в форме до полного охлаждения. По желанию полейте сверху растопленным шоколадом или глазурью.
Как приготовить кексы с маком?
- Время: 35 минут
- Порций: 8 – 10 кексов
Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сахара;
– 4 яйца;
– 180 граммов муки;
– 15 граммов мака;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 5 граммов разрыхлителя.
Как испечь кексы: смотрите видео
Приготовление:
- Размягченное сливочное масло переложите в миску, добавьте сахар и ванильный сахар.
- Взбейте миксером до светлой пышной массы. По одному добавляйте яйца, каждый раз хорошо взбивая тесто после каждого яйца.
- Муку смешайте с разрыхлителем, всыпьте до масляно-яичной массы и осторожно перемешайте ложкой или лопаткой до однородности. Добавьте мак и перемешайте еще раз.
- Разложите тесто в формочки для кексов, заполняя их не до самого верха.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25 минут, пока кексы не поднимутся и станут румяными.
Как приготовить маковые рулетики?
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 10 – 12 рулетиков
Ингредиенты:
– 250 миллилитров теплого молока;
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 60 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 500 граммов муки;
– 3 грамма соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– готовая маковая начинка;
– небольшой кусок мягкого сливочного масла для начинки;
– 1 желток для смазки;
– немного молока для смазки;
– сухой мак для посыпки.
Как сделать рулеты из мака: смотрите видео
Приготовление:
- В глубокую миску влейте теплое молоко. Оно должно быть самое приятно теплым, не горячим, чтобы не испортить дрожжи. Добавьте свежие дрожжи, раскрошите их в молоко, всыпьте сахар и вбейте яйцо.
- Хорошо перемешайте, добавьте 3 столовых ложки муки из общего количества, снова перемешайте, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 15 минут.
- Когда опара поднимется пышной пенной шапочкой, просейте в отдельную большую миску оставшуюся муку, влейте опару, добавьте соль, ванильный сахар и растопленное охлажденное сливочное масло.
- Сначала перемешайте ложкой, а затем вымешивайте руками примерно 10 минут. Тесто должно быть нежным, эластичным и мягким. Если оно немного липнет к рукам, не забивайте его лишней мукой, чтобы готовые рулетики остались рыхлыми.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно увеличилось в 2 – 3 раза. После этого осторожно обомните тесто, выложите на слегка припыленную мукой поверхность и раскатайте в прямоугольный пласт толщиной примерно 8 миллиметров.
- Готовую маковую начинку смешайте с небольшим куском мягкого сливочного масла, чтобы оно стало более нежным и легче распределялось. Выложите начинку на тесто ровным слоем, оставив один край чистым.
- Из длинного края плотно сверните тесто в рулет, а шов хорошо защипните пальцами, чтобы рулетики не раскрылись во время выпечки. Острым ножом или кухонным шпателем нарежьте рулет на не слишком тонкие куски.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и оставьте на 10 минут, чтобы они немного подросли. Для смазывания смешайте желток с небольшим количеством молока и слегка смажьте каждый рулетик.
- Сверху посыпьте сухим маком.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 – 25 минут, ориентируясь на свою духовку.
- Готовые маковые рулетики должны быть румяными, мягкими и рыхлыми.