Не тільки в засмажку: з 1 кілограма моркви виходять 4 вечері для всієї сім’ї
Моркву часто купують для борщу, супу чи засмажки, а потім залишок ще кілька днів лежить у холодильнику. Хоча з цього простого продукту можна приготувати не одну додаткову страву, а повноцінну вечерю для всієї сім’ї.
Запечена морква, тушкована курка, суп-пюре із сочевицею та морквяні оладки – чотири різні варіанти без складних продуктів. Один кілограм легко розподілити на кілька страв і використати моркву значно цікавіше, ніж лише для засмажки, пише the_elena_health.
Як приготувати запечену моркву з часником?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів моркви;
– 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Яка це смакота / Фото unsplash
Приготування:
- Моркву очистьте та наріжте брусочками або великими шматочками.
- Часник подрібніть або пропустіть через прес.
- Перекладіть моркву у миску, додайте часник, олію, сіль і перець.
- Добре перемішайте та викладіть одним шаром на деко, застелене пергаментом.
- Запікайте за температури 200 градусів приблизно 30 – 35 хвилин, доки морква стане м’якою та трохи підрум’яниться.
- Подавайте як гарнір до курки, риби, гречки або інших круп.
Як приготувати моркву з курячими стегнами?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 курячі стегна;
– 500 грамів моркви;
– 1 велика цибулина;
– 150 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Який аромат / Фото unsplash
Приготування:
- Курячі стегна посоліть і поперчіть.
- Розігрійте олію у глибокій сковороді та обсмажте стегна з обох боків до рум’яної скоринки.
- Моркву очистьте та наріжте великими шматками. Цибулю наріжте півкільцями.
- Додайте овочі до курки й обсмажуйте ще 3 – 4 хвилини.
- Влийте воду, накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні приблизно 40 хвилин.
- Перед подаванням перевірте готовність курки та за потреби додайте ще солі або перцю.
Як приготувати морквяний суп-пюре з червоною сочевицею?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів моркви;
– 200 грамів червоної сочевиці;
– 1 цибулина;
– 1 літр води або овочевого бульйону;
– 1 столова ложка олії;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Моркву очистьте та наріжте невеликими шматочками. Цибулю подрібніть.
- У каструлі розігрійте олію та обсмажте цибулю до м’якості.
- Додайте моркву та промиту червону сочевицю.
- Влийте воду або бульйон і доведіть до кипіння.
- Варіть приблизно 20 хвилин, доки морква й сочевиця стануть м’якими.
- Перебийте суп занурним блендером до гладкої консистенції.
- Додайте сіль і чорний мелений перець до смаку.
Як приготувати морквяні оладки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3 – 4
Інгредієнти:
– 400 грамів моркви;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки пшеничного борошна або вівсяних пластівців;
– 70 грамів твердого сиру – за бажанням;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Моркву очистьте та натріть на дрібній або середній тертці.
- Додайте яйця, борошно або вівсяні пластівці, сіль і перець.
- За бажанням натріть твердий сир та додайте до морквяної маси.
- Добре перемішайте й залиште на 5 хвилин.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії.
- Викладайте масу ложкою та формуйте невеликі оладки.
- Смажте по 2 – 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
- Для запеченого варіанту викладіть оладки на пергамент і запікайте приблизно 20 – 25 хвилин за температури 190 градусів.