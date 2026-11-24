Моркву часто купують для борщу, супу чи засмажки, а потім залишок ще кілька днів лежить у холодильнику. Хоча з цього простого продукту можна приготувати не одну додаткову страву, а повноцінну вечерю для всієї сім’ї.

Запечена морква, тушкована курка, суп-пюре із сочевицею та морквяні оладки – чотири різні варіанти без складних продуктів. Один кілограм легко розподілити на кілька страв і використати моркву значно цікавіше, ніж лише для засмажки, пише the_elena_health. Як приготувати запечену моркву з часником? Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 700 грамів моркви;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку. Яка це смакота / Фото unsplash Приготування: Моркву очистьте та наріжте брусочками або великими шматочками. Часник подрібніть або пропустіть через прес. Перекладіть моркву у миску, додайте часник, олію, сіль і перець. Добре перемішайте та викладіть одним шаром на деко, застелене пергаментом. Запікайте за температури 200 градусів приблизно 30 – 35 хвилин, доки морква стане м’якою та трохи підрум’яниться. Подавайте як гарнір до курки, риби, гречки або інших круп. Як приготувати моркву з курячими стегнами? Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 курячі стегна;

– 500 грамів моркви;

– 1 велика цибулина;

– 150 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку. Який аромат / Фото unsplash Приготування: Курячі стегна посоліть і поперчіть. Розігрійте олію у глибокій сковороді та обсмажте стегна з обох боків до рум’яної скоринки. Моркву очистьте та наріжте великими шматками. Цибулю наріжте півкільцями. Додайте овочі до курки й обсмажуйте ще 3 – 4 хвилини. Влийте воду, накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні приблизно 40 хвилин. Перед подаванням перевірте готовність курки та за потреби додайте ще солі або перцю. Як приготувати морквяний суп-пюре з червоною сочевицею? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів моркви;

– 200 грамів червоної сочевиці;

– 1 цибулина;

– 1 літр води або овочевого бульйону;

– 1 столова ложка олії;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку. Приготування: Моркву очистьте та наріжте невеликими шматочками. Цибулю подрібніть. У каструлі розігрійте олію та обсмажте цибулю до м’якості. Додайте моркву та промиту червону сочевицю. Влийте воду або бульйон і доведіть до кипіння. Варіть приблизно 20 хвилин, доки морква й сочевиця стануть м’якими. Перебийте суп занурним блендером до гладкої консистенції. Додайте сіль і чорний мелений перець до смаку. Як приготувати морквяні оладки? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3 – 4 Інгредієнти:

– 400 грамів моркви;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки пшеничного борошна або вівсяних пластівців;

– 70 грамів твердого сиру – за бажанням;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– олія для смаження. Дітям дуже сподобається / Фото unsplash Приготування: Моркву очистьте та натріть на дрібній або середній тертці. Додайте яйця, борошно або вівсяні пластівці, сіль і перець. За бажанням натріть твердий сир та додайте до морквяної маси. Добре перемішайте й залиште на 5 хвилин. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте масу ложкою та формуйте невеликі оладки. Смажте по 2 – 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Для запеченого варіанту викладіть оладки на пергамент і запікайте приблизно 20 – 25 хвилин за температури 190 градусів.