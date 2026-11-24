Морковь дешевле печенья, а возможностей больше / Unsplash

Морковь часто покупают для борща, супа или зажарки, а потом остатки еще несколько дней лежат в холодильнике. Хотя из этого простого продукта можно приготовить не одно дополнительное блюдо, а полноценный ужин для всей семьи.

Запеченная морковь, тушеная курица, суп-пюре с чечевицей и морковные оладьи – четыре разных варианта без сложных ингредиентов. Один килограмм легко разделить на несколько блюд и использовать морковь гораздо интереснее, чем просто для обжарки, пишет the_elena_health Adv Как приготовить запеченную морковь с чесноком? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 700 граммов моркови;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу. Какая это вкуснятина / Фото unsplash Приготовление: Морковь очистите и нарежьте брусочками или большими кусочками. Чеснок мелко измельчите или пропустите через пресс. Переложите морковь в миску, добавьте чеснок, масло, соль и перец. Хорошо перемешайте и выложите одним слоем на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 200 градусах примерно 30 – 35 минут, пока морковь не станет мягкой и слегка не подрумянится. Подавайте в качестве гарнира к курице, рыбе, гречке или другим крупам. Реклама Как приготовить морковь с куриными бедрами? Время: 50 минут

50 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 куриных бедра;

– 500 граммов моркови;

– 1 большая луковица;

– 150 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу. Какой аромат / Фото unsplash Приготовление: Куриные бедра посолите и поперчите. Разогрейте масло в глубокой сковороде и обжарьте бедра с обеих сторон до румяной корочки. Морковь очистите и нарежьте большими кусочками. Лук нарежьте полукольцами. Добавьте овощи к курице и обжаривайте еще 3 – 4 минуты. Влейте воду, накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 40 минут. Перед подачей проверьте готовность курицы и, при необходимости, добавьте еще соли или перца. Как приготовить морковный суп-пюре с красной чечевицей? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Реклама Ингредиенты:

– 500 граммов моркови;

– 200 граммов красной чечевицы;

– 1 луковица;

– 1 литр воды или овощного бульона;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Морковь очистите и нарежьте небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте. В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте морковь и промытую красную чечевицу. Влейте воду или бульон и доведите до кипения. Варите примерно 20 минут, пока морковь и чечевица не станут мягкими. Измельчите суп погружным блендером до однородной консистенции. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Как приготовить морковные оладьи? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3 – 4 Ингредиенты:

– 400 граммов моркови;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки пшеничной муки или овсяных хлопьев;

– 70 граммов твердого сыра – по желанию;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– растительное масло для жарки. Реклама Детям очень понравится / Фото unsplash Приготовление: Морковь очистите и натрите на мелкой или средней терке. Добавьте яйца, муку или овсяные хлопья, соль и перец. По желанию натрите твердый сыр и добавьте в морковную массу. Хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой и формируйте небольшие оладьи. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Для запеченного варианта выложите оладьи на пергамент и запекайте примерно 20 – 25 минут при 190 градусах.

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