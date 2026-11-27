Підготовка до Нового року може забрати майже весь день, особливо якщо запланувати кілька салатів, гарячі страви та десерт. А от святкові закуски цілком реально приготувати за лічені хвилини – без складних рецептів і тривалого стояння біля плити.

До новорічного столу 2027 року 24 Канал пропонує п'ять простих закусок із доступних продуктів. Це хороший варіант для тих, хто хоче урізноманітнити святкове меню й залишити більше часу на відпочинок та спілкування з близькими. Як приготувати салат "Святковий вінок"? Час : 45 хвилин + 1 година на охолодження

: 45 хвилин + 1 година на охолодження Порцій: 6 – 8 Інгредієнти:

– 400 грамів картоплі;

– 350 грамів курячого філе;

– 200 грамів маринованих огірків;

– 4 яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 200 грамів майонезу;

– 1 великий пучок кропу;

– 8 помідорів чері;

– сіль до смаку. Як приготувати святковий салат: дивіться відео Приготування: Картоплю відваріть у шкірці до готовності, охолодіть, очистьте та натріть на великій тертці. Куряче філе відваріть у підсоленій воді, охолодіть і наріжте невеликими кубиками. Яйця відваріть круто, очистьте та натріть на великій тертці. Мариновані огірки наріжте дрібними кубиками, а твердий сир натріть на тертці. На велику пласку тарілку встановіть формувальне кільце, а в центр поставте склянку, щоб надати салату форми вінка. Першим шаром викладіть картоплю, злегка посоліть і змастіть майонезом. Далі послідовно викладіть куряче філе, мариновані огірки, яйця та твердий сир. Кожен шар змащуйте тонкою сіточкою майонезу. Поставте салат у холодильник на 1 годину, щоб усі шари добре просочилися. Обережно зніміть формувальне кільце та заберіть склянку із центру. Прикрасьте салат гілочками свіжого кропу, імітуючи хвойний вінок, а зверху рівномірно розкладіть помідори чері. Пропорції інгредієнтів розраховано орієнтовно на 6 – 8 порцій, оскільки в оригінальному рецепті їх не зазначено. Як приготувати печінковий рулет із вершково-овочевою начинкою? Час : 1 година + час на охолодження

Порцій: 8 – 10 Інгредієнти:

Для печінкових млинців:

– 500 грамів курячої печінки;

– 3 яйця;

– 400 мілілітрів молока;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 20 грамів олії;

– сіль до смаку.

Для начинки:

– 420 грамів моркви;

– 320 грамів ріпчастої цибулі;

– 100 грамів вершкового крем-сиру;

– 100 грамів сметани;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– олія для смаження.

Для прикрашання:

– волоські горіхи до смаку;

– свіжа петрушка або інша зелень до смаку;

– сметана для змащування рулету. Що додати до печінкового рулету: дивіться відео Приготування: Курячу печінку очистьте від плівок і прожилок, перекладіть у чашу блендера та перебийте до однорідності. Додайте яйця, молоко, борошно, олію та сіль. Ще раз перебийте блендером до утворення однорідного рідкого тіста без грудочок. Розігрійте сковороду та посмажте тонкі печінкові млинці з обох боків до повної готовності. Залиште їх охолоджуватися. Цибулю очистьте та дрібно наріжте, а моркву натріть на великій тертці. На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте цибулю до м’якості. Додайте моркву та смажте до готовності овочів. Залиште охолоджуватися. До охолоджених овочів додайте вершковий крем-сир, сметану, пропущений через прес часник, сіль і чорний мелений перець. Ретельно перемішайте. На робочій поверхні розстеліть харчову плівку. Викладіть 8 печінкових млинців напуском, формуючи прямокутний пласт. Рівномірно розподіліть вершково-овочеву начинку по всій поверхні млинців, залишаючи трохи вільного місця біля країв. За допомогою харчової плівки акуратно згорніть млинці в щільний рулет. Загорніть його у плівку та поставте в холодильник на добу. Перед подаванням зніміть плівку, змастіть поверхню рулету тонким шаром сметани, посипте подрібненими волоськими горіхами та свіжою зеленню. Наріжте рулет порційними шматочками та викладіть на сервірувальну тарілку. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 13 печінкових млинців. Для одного великого рулету використайте 8 млинців, а для двох менших – збільште кількість начинки. Сам процес приготування в оригіналі не описаний, тому послідовність смаження млинців, підготовки начинки та формування рулету відтворено відповідно до зазначених інгредієнтів і рекомендацій. Як приготувати карпачо з буряка з бурратою? Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 500 грамів вареного або запеченого буряка;

– 200 грамів буррати (2 кульки);

– 20 грамів руколи або салатного міксу;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 2 столові ложки подрібненої шніт-цибулі;

– морська сіль до смаку;

– свіжозмелений чорний перець до смаку.

Для соусу:

– 4 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

– 1 столова ложка меду;

– 2 столові ложки лимонного соку. Неймовірна закуска / Фото kwestia smaku Приготування: Варений або запечений буряк очистьте від шкірки та наріжте максимально тонкими скибочками. Викладіть скибочки буряка напуском на дві великі пласкі тарілки. З буррати злийте рідину та викладіть по одній кульці сиру в центр кожної тарілки. Доповніть карпачо руколою або салатним міксом. Волоські горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді, подрібніть і посипте ними страву. Додайте подрібнену шніт-цибулю, морську сіль і свіжозмелений чорний перець. Для заправки змішайте оливкову олію, мед і лимонний сік до однорідності. Полийте карпачо готовим соусом і одразу подавайте до столу. Як приготувати святкові тарталетки з крем-сиром і в'яленими помідорами? Час: 15 хвилин

Порцій: 10 – 12 тарталеток Інгредієнти:

– 10 – 12 готових тарталеток;

– 200 грамів вершкового крем-сиру;

– 80 грамів в'ялених помідорів в олії;

– 50 грамів твердого сиру;

– 1 зубчик часнику;

– 30 грамів волоських горіхів;

– кілька гілочок свіжого кропу;

– чорний мелений перець до смаку. Приготування: Викладіть вершковий крем-сир у миску. Додайте натертий на дрібній тертці твердий сир і пропущений через прес часник. В'ялені помідори дістаньте з олії, злегка обсушіть паперовим рушником і наріжте маленькими шматочками. Додайте половину нарізаних помідорів до сирної маси. Всипте чорний мелений перець і ретельно перемішайте до однорідності. Наповніть готові тарталетки сирною начинкою за допомогою чайної ложки або кондитерського мішка. Волоські горіхи злегка подрібніть ножем. Посипте ними начинку, а зверху викладіть решту в'ялених помідорів. Прикрасьте тарталетки невеликими гілочками кропу й одразу подавайте до святкового столу. Як приготувати рулетики з шинки з сиром і маринованим огірком? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 10 – 12 рулетиків Інгредієнти:

– 200 грамів шинки в тонких скибочках;

– 150 грамів вершкового крем-сиру;

– 80 грамів твердого сиру;

– 2 невеликі мариновані огірки;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка майонезу;

– кілька гілочок свіжого кропу;

– чорний мелений перець до смаку. Приготування: Натріть твердий сир на дрібній тертці. Перекладіть його в миску, додайте вершковий крем-сир і майонез. Пропустіть часник через прес, дрібно наріжте кріп і додайте до сирної маси. Поперчіть до смаку та ретельно перемішайте. Мариновані огірки наріжте довгими тонкими смужками. Злегка обсушіть їх паперовим рушником, щоб зайва рідина не розм'якшила начинку. Розкладіть скибочки шинки на робочій поверхні. На один край кожної викладіть приблизно чайну ложку сирної начинки. Покладіть зверху смужку маринованого огірка й акуратно згорніть шинку щільним рулетиком. За потреби закріпіть кожен рулетик декоративною шпажкою, щоб він не розгортався. Викладіть закуску на тарілку швом донизу. Прикрасьте свіжим кропом і поставте в холодильник на 10 – 15 хвилин перед подаванням.