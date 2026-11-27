Святковий стіл без годин на кухні: 5 швидких закусок на Новий рік 2027
Підготовка до Нового року може забрати майже весь день, особливо якщо запланувати кілька салатів, гарячі страви та десерт. А от святкові закуски цілком реально приготувати за лічені хвилини – без складних рецептів і тривалого стояння біля плити.
До новорічного столу 2027 року 24 Канал пропонує п'ять простих закусок із доступних продуктів. Це хороший варіант для тих, хто хоче урізноманітнити святкове меню й залишити більше часу на відпочинок та спілкування з близькими.
Як приготувати салат "Святковий вінок"?
- Час: 45 хвилин + 1 година на охолодження
- Порцій: 6 – 8
Інгредієнти:
– 400 грамів картоплі;
– 350 грамів курячого філе;
– 200 грамів маринованих огірків;
– 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 200 грамів майонезу;
– 1 великий пучок кропу;
– 8 помідорів чері;
– сіль до смаку.
Як приготувати святковий салат: дивіться відео
Приготування:
- Картоплю відваріть у шкірці до готовності, охолодіть, очистьте та натріть на великій тертці.
- Куряче філе відваріть у підсоленій воді, охолодіть і наріжте невеликими кубиками.
- Яйця відваріть круто, очистьте та натріть на великій тертці.
- Мариновані огірки наріжте дрібними кубиками, а твердий сир натріть на тертці.
- На велику пласку тарілку встановіть формувальне кільце, а в центр поставте склянку, щоб надати салату форми вінка.
- Першим шаром викладіть картоплю, злегка посоліть і змастіть майонезом.
- Далі послідовно викладіть куряче філе, мариновані огірки, яйця та твердий сир.
- Кожен шар змащуйте тонкою сіточкою майонезу.
- Поставте салат у холодильник на 1 годину, щоб усі шари добре просочилися. Обережно зніміть формувальне кільце та заберіть склянку із центру.
- Прикрасьте салат гілочками свіжого кропу, імітуючи хвойний вінок, а зверху рівномірно розкладіть помідори чері.
- Пропорції інгредієнтів розраховано орієнтовно на 6 – 8 порцій, оскільки в оригінальному рецепті їх не зазначено.
Як приготувати печінковий рулет із вершково-овочевою начинкою?
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Час: 1 година + час на охолодження
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Порцій: 8 – 10
Інгредієнти:
Для печінкових млинців:
– 500 грамів курячої печінки;
– 3 яйця;
– 400 мілілітрів молока;
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 20 грамів олії;
– сіль до смаку.
Для начинки:
– 420 грамів моркви;
– 320 грамів ріпчастої цибулі;
– 100 грамів вершкового крем-сиру;
– 100 грамів сметани;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– олія для смаження.
Для прикрашання:
– волоські горіхи до смаку;
– свіжа петрушка або інша зелень до смаку;
– сметана для змащування рулету.
Що додати до печінкового рулету: дивіться відео
Приготування:
- Курячу печінку очистьте від плівок і прожилок, перекладіть у чашу блендера та перебийте до однорідності.
- Додайте яйця, молоко, борошно, олію та сіль. Ще раз перебийте блендером до утворення однорідного рідкого тіста без грудочок.
- Розігрійте сковороду та посмажте тонкі печінкові млинці з обох боків до повної готовності. Залиште їх охолоджуватися. Цибулю очистьте та дрібно наріжте, а моркву натріть на великій тертці. На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте цибулю до м’якості.
- Додайте моркву та смажте до готовності овочів. Залиште охолоджуватися.
- До охолоджених овочів додайте вершковий крем-сир, сметану, пропущений через прес часник, сіль і чорний мелений перець. Ретельно перемішайте. На робочій поверхні розстеліть харчову плівку.
- Викладіть 8 печінкових млинців напуском, формуючи прямокутний пласт.
- Рівномірно розподіліть вершково-овочеву начинку по всій поверхні млинців, залишаючи трохи вільного місця біля країв.
- За допомогою харчової плівки акуратно згорніть млинці в щільний рулет. Загорніть його у плівку та поставте в холодильник на добу.
- Перед подаванням зніміть плівку, змастіть поверхню рулету тонким шаром сметани, посипте подрібненими волоськими горіхами та свіжою зеленню.
- Наріжте рулет порційними шматочками та викладіть на сервірувальну тарілку. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 13 печінкових млинців.
- Для одного великого рулету використайте 8 млинців, а для двох менших – збільште кількість начинки.
- Сам процес приготування в оригіналі не описаний, тому послідовність смаження млинців, підготовки начинки та формування рулету відтворено відповідно до зазначених інгредієнтів і рекомендацій.
Як приготувати карпачо з буряка з бурратою?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів вареного або запеченого буряка;
– 200 грамів буррати (2 кульки);
– 20 грамів руколи або салатного міксу;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 2 столові ложки подрібненої шніт-цибулі;
– морська сіль до смаку;
– свіжозмелений чорний перець до смаку.
Для соусу:
– 4 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки лимонного соку.
Неймовірна закуска / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Варений або запечений буряк очистьте від шкірки та наріжте максимально тонкими скибочками.
- Викладіть скибочки буряка напуском на дві великі пласкі тарілки.
- З буррати злийте рідину та викладіть по одній кульці сиру в центр кожної тарілки.
- Доповніть карпачо руколою або салатним міксом.
- Волоські горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді, подрібніть і посипте ними страву.
- Додайте подрібнену шніт-цибулю, морську сіль і свіжозмелений чорний перець.
- Для заправки змішайте оливкову олію, мед і лимонний сік до однорідності.
- Полийте карпачо готовим соусом і одразу подавайте до столу.
Як приготувати святкові тарталетки з крем-сиром і в'яленими помідорами?
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Час: 15 хвилин
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Порцій: 10 – 12 тарталеток
Інгредієнти:
– 10 – 12 готових тарталеток;
– 200 грамів вершкового крем-сиру;
– 80 грамів в'ялених помідорів в олії;
– 50 грамів твердого сиру;
– 1 зубчик часнику;
– 30 грамів волоських горіхів;
– кілька гілочок свіжого кропу;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Викладіть вершковий крем-сир у миску. Додайте натертий на дрібній тертці твердий сир і пропущений через прес часник.
- В'ялені помідори дістаньте з олії, злегка обсушіть паперовим рушником і наріжте маленькими шматочками.
- Додайте половину нарізаних помідорів до сирної маси. Всипте чорний мелений перець і ретельно перемішайте до однорідності.
- Наповніть готові тарталетки сирною начинкою за допомогою чайної ложки або кондитерського мішка.
- Волоські горіхи злегка подрібніть ножем. Посипте ними начинку, а зверху викладіть решту в'ялених помідорів.
- Прикрасьте тарталетки невеликими гілочками кропу й одразу подавайте до святкового столу.
Як приготувати рулетики з шинки з сиром і маринованим огірком?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 10 – 12 рулетиків
Інгредієнти:
– 200 грамів шинки в тонких скибочках;
– 150 грамів вершкового крем-сиру;
– 80 грамів твердого сиру;
– 2 невеликі мариновані огірки;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка майонезу;
– кілька гілочок свіжого кропу;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Натріть твердий сир на дрібній тертці. Перекладіть його в миску, додайте вершковий крем-сир і майонез.
- Пропустіть часник через прес, дрібно наріжте кріп і додайте до сирної маси. Поперчіть до смаку та ретельно перемішайте.
- Мариновані огірки наріжте довгими тонкими смужками. Злегка обсушіть їх паперовим рушником, щоб зайва рідина не розм'якшила начинку.
- Розкладіть скибочки шинки на робочій поверхні. На один край кожної викладіть приблизно чайну ложку сирної начинки.
- Покладіть зверху смужку маринованого огірка й акуратно згорніть шинку щільним рулетиком.
- За потреби закріпіть кожен рулетик декоративною шпажкою, щоб він не розгортався.
- Викладіть закуску на тарілку швом донизу. Прикрасьте свіжим кропом і поставте в холодильник на 10 – 15 хвилин перед подаванням.