Что приготовить на Новый год / Unsplash
Подготовка к Новому году может занять почти весь день, особенно если запланировать несколько салатов, горячих блюд и десерт. А вот праздничные закуски вполне реально приготовить за считанные минуты – без сложных рецептов и длительного пребывания у плиты.
К новогоднему столу 2027 года 24 Канал предлагает пять простых закусок из доступных продуктов. Это хороший вариант для тех, кто хочет разнообразить праздничное меню и оставить больше времени на отдых и общение с близкими.
Как приготовить салат "Праздничный венок"?
- Время: 45 минут + 1 час на охлаждение
- Порций: 6 – 8
Ингредиенты:
– 400 граммов картофеля;
– 350 граммов куриного филе;
– 200 граммов маринованных огурцов;
– 4 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 200 граммов майонеза;
– 1 большой пучок укропа;
– 8 помидоров черри;
– соль по вкусу.
Как приготовить праздничный салат: смотрите видео
Приготовление:
- Картофель отварите в кожуре до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
- Куриное филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте небольшими кубиками.
- Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке.
- Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками, а твердый сыр натрите на терке.
- На большую плоскую тарелку установите формовочное кольцо, а в центр поставьте стакан, чтобы придать салату форму венка.
- Первым слоем выложите картофель, слегка посолите и смажьте майонезом.
- Далее последовательно выложите куриное филе, маринованные огурцы, яйца и твердый сыр.
- Каждый слой смазывайте тонким слоем майонеза.
- Поставьте салат в холодильник на 1 час, чтобы все слои хорошо пропитались. Осторожно снимите формующее кольцо и уберите стакан из центра.
- Украсьте салат веточками свежего укропа, имитируя хвойный венок, а сверху равномерно разложите помидоры черри.
- Пропорции ингредиентов рассчитаны ориентировочно на 6–8 порций, поскольку в оригинальном рецепте они не указаны.
Как приготовить печеночный рулет со сливочно-овощной начинкой?
- Время: 1 час + время на охлаждение
- Порций: 8 – 10
Ингредиенты:
Для печеночных блинчиков:
– 500 граммов куриной печени;
– 3 яйца;
– 400 миллилитров молока;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 20 граммов растительного масла;
– соль по вкусу.
Для начинки:
– 420 граммов моркови;
– 320 граммов репчатого лука;
– 100 граммов сливочного крем-сыра;
– 100 граммов сметаны;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– растительное масло для жарки.
Для украшения:
– грецкие орехи по вкусу;
– свежая петрушка или другая зелень по вкусу;
– сметана для смазывания рулета.
Что добавить в печеночный рулет: смотрите видео
Приготовление:
- Куриную печень очистите от пленок и прожилок, переложите в чашу блендера и взбейте до однородной массы.
- Добавьте яйца, молоко, муку, растительное масло и соль. Еще раз взбейте блендером до образования однородного жидкого теста без комочков.
- Разогрейте сковороду и пожарьте тонкие печеночные блинчики с обеих сторон до полной готовности. Оставьте их остывать. Лук очистите и мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке. На сковороде с небольшим количеством масла обжарьте лук до мягкости.
- Добавьте морковь и жарьте до готовности овощей. Оставьте остывать.
- К остывшим овощам добавьте сливочный крем-сыр, сметану, чеснок, пропущенный через пресс, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте. На рабочей поверхности разложите пищевую пленку.
- Выложите 8 печеночных блинчиков внахлест, формируя прямоугольный пласт.
- Равномерно распределите сливочно-овощную начинку по всей поверхности блинчиков, оставляя немного свободного места у краев.
- С помощью пищевой пленки аккуратно сверните блинчики в плотный рулет. Заверните его в пленку и поставьте в холодильник на сутки.
- Перед подачей снимите пленку, смажьте поверхность рулета тонким слоем сметаны, посыпьте измельченными грецкими орехами и свежей зеленью.
- Нарежьте рулет порционными кусочками и выложите на сервировочную тарелку. Из этого количества ингредиентов получается примерно 13 печеночных блинчиков.
- Для одного большого рулета используйте 8 блинчиков, а для двух меньших – увеличьте количество начинки.
- Сам процесс приготовления в оригинале не описан, поэтому последовательность жарки блинчиков, приготовления начинки и формирования рулета воспроизведена в соответствии с указанными ингредиентами и рекомендациями.
Как приготовить карпаччо из свеклы с бурратой?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов вареной или запеченной свеклы;
– 200 граммов бурраты (2 шарика);
– 20 граммов рукколы или салатного микса;
– 50 граммов грецких орехов;
– 2 столовые ложки измельченного шнитт-лука;
– морская соль по вкусу;
– свежемолотый черный перец по вкусу.
Для соуса:
– 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки лимонного сока.
Невероятная закуска / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Вареную или запеченную свеклу очистите от кожуры и нарежьте максимально тонкими ломтиками.
- Выложите ломтики свеклы внахлест на две большие плоские тарелки.
- Из бурраты слейте жидкость и выложите по одному шарику сыра в центр каждой тарелки.
- Дополните карпаччо рукколой или салатным миксом.
- Грецкие орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, измельчите и посыпьте ими блюдо.
- Добавьте мелко нарезанный шнитт-лук, морскую соль и свежемолотый черный перец.
- Для заправки смешайте оливковое масло, мед и лимонный сок до однородной консистенции.
- Полейте карпаччо готовым соусом и сразу подавайте к столу.
Как приготовить праздничные тарталетки с крем-сыром и вялеными помидорами?
- Время: 15 минут
- Порций: 10 – 12 тарталеток
Ингредиенты:
– 10 – 12 готовых тарталеток;
– 200 граммов сливочного крем-сыра;
– 80 граммов вяленых помидоров в масле;
– 50 граммов твердого сыра;
– 1 зубчик чеснока;
– 30 граммов грецких орехов;
– несколько веточек свежего укропа;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Выложите сливочный крем-сыр в миску. Добавьте твердый сыр, натертый на мелкой терке, и чеснок, пропущенный через пресс.
- Вяленые помидоры достаньте из масла, слегка просушите бумажным полотенцем и нарежьте мелкими кусочками.
- Добавьте половину нарезанных помидоров в сырную массу. Всыпьте черный молотый перец и тщательно перемешайте до однородности.
- Наполните готовые тарталетки сырной начинкой с помощью чайной ложки или кондитерского мешка.
- Грецкие орехи слегка измельчите ножом. Посыпьте ими начинку, а сверху выложите оставшиеся вяленые помидоры.
- Украсьте тарталетки небольшими веточками укропа и сразу подавайте к праздничному столу.
Как приготовить рулетики из ветчины с сыром и маринованным огурцом?
- Время: 15 минут
- Порций: 10 – 12 рулетиков
Ингредиенты:
– 200 граммов ветчины тонкими ломтиками;
– 150 граммов сливочного крем-сыра;
– 80 граммов твердого сыра;
– 2 небольших маринованных огурца;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка майонеза;
– несколько веточек свежего укропа;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Натрите твердый сыр на мелкой терке. Переложите его в миску, добавьте сливочный крем-сыр и майонез.
- Пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте укроп и добавьте в сырную массу. Поперчите по вкусу и тщательно перемешайте.
- Маринованные огурцы нарежьте длинными тонкими полосками. Слегка просушите их бумажным полотенцем, чтобы лишняя жидкость не размягчила начинку.
- Разложите ломтики ветчины на рабочей поверхности. На один край каждого выложите примерно чайную ложку сырной начинки.
- Положите сверху полоску маринованного огурца и аккуратно сверните ветчину в плотный рулетик.
- При необходимости закрепите каждый рулетик декоративной шпажкой, чтобы он не разворачивался.
- Выложите закуску на тарелку швом вниз. Украсьте свежим укропом и поставьте в холодильник на 10 – 15 минут перед подачей.
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