Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти, які ви точно полюбите

Інколи всім нам бракує ресурсу та фантазії на те, щоб задумуватися про те, що приготувати на вечерю. Ця добірка позбавить сумнівів та дозволить залишатися оригінальним у будь-який момент.

Якщо ваше життя нагадує дуже динамічний серіал, то витрачати ресурс на довге стояння біля плити не варто. 24 Канал зібрав рецепти, з якими ви збережете енергію, а рідні задоволено розхвалюватимуть улюблені страви.

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Фрикадельки від Франчески

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичого фаршу;

– 40 грамів мелених сухарів і трохи для панірування;

– 30 грамів тертого сиру;

– 175 мілілітрів молока;

– 150 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin;

– 800 грамів консервованих томатів у власному соку;

– 2 лаврові листки;

– 2 зубчики часнику (дрібно натерти);

– 1/2 пучка петрушки (дрібно порубати);

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 2 яйця;

– дрібка перцю чилі.

Приготування:

У великій мисці з'єднайте всі компоненти для фрикадельок: м’ясний фарш, панірувальні сухарі, тертий сир, молоко, подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, орегано, яйця та дрібку меленого чилі. Приправте суміш сіллю й чорним перцем до смаку. Сформуйте з отриманої маси невеликі кульки вагою приблизно по 45 грамів. Намагайтеся не стискати їх занадто щільно, щоб фрикадельки залишалися соковитими. Обкачайте їх у мелених сухарях. Увімкніть духовку та розігрійте її до 190 градусів. На сковороді розігрійте трохи оливкової олії й підрум’яньте фрикадельки з усіх боків до утворення апетитної скоринки. Перекладіть обсмажені кульки у форму для запікання, додайте консервовані помідори, ще трохи оливкової олії, посоліть, покладіть кілька лаврових листків. Запікайте близько 30 хвилин, кожні 10 хвилин поливаючи фрикадельки утвореним соусом. Перед подачею посипте зверху тертим сиром — так страва буде ще ароматнішою й смачнішою.

Запечені курячі крильця з травами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих крил без кінчиків;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– сік половинки лимона;

– порубані кілька гілочок чебрецю, петрушки або іншої зелені.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Курячі крильця обкачайте в суміші солі, перцю, оливкової олії та лимонного соку (частину соку залиште). Викладіть крильця на деко, залишаючи простір між ними, і поставте запікатися. Через 15 хвилин переверніть крильця на інший бік і готуйте ще 10 – 15 хвилин до рум’яної скоринки. Перед подачею посипте подрібненою зеленню та цибулею, а також збризніть залишеним лимонним соком. За бажанням подавайте з гарніром — наприклад, з рисом або запеченою картоплею.

Печеня по-домашньому

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма картоплі;

– 500 грамів м'яса (свинина);

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 лавровий листок;

– 1 пучок кропу;

– сіль, перець.

Приготування:

Наріжте м’ясо невеликими кубиками та викладіть на добре розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте на сильному вогні приблизно 5 хвилин, доки м’ясо не підрум’яниться, після чого зменшіть вогонь. Тим часом дрібно наріжте цибулю, а моркву натріть на великій тертці. Додайте цибулю до м’яса і смажте 2 – 3 хвилини, потім висипте моркву й готуйте ще близько 2 хвилин. Залийте м’ясо з овочами склянкою гарячої води та тушкуйте на помірному вогні. Наріжте картоплю дрібними кубиками й покладіть у каструлю. Додайте туди ж тушковане м’ясо з овочами, залийте все окропом так, щоб вода покривала картоплю. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Поставте каструлю на плиту, киньте лавровий лист і накрийте кришкою. Готуйте на повільному вогні 15 – 20 хвилин. Подавайте, посипавши свіжим подрібненим кропом.

Паста карбонара з куркою

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів спагеті твердих сортів;

– 200 грамів курячого філе;

– 3 яйця;

– 100 мілілітрів вершків;

– 50 грамів твердого сиру;

– 2 зубчики часнику;

– спеції.

Приготування:

Куряче філе наріжте невеликими шматочками й обсмажте на сковороді до повної готовності. Додайте подрібнений часник і влийте вершки. Тушкуйте на слабкому вогні, приправивши сіллю, перцем і сушеним базиліком або іншими спеціями до смаку. Окремо відваріть спагеті до готовності. В іншій мисці збийте яйця з дрібкою солі та натертим твердим сиром. Коли паста буде готова, додайте її до курки з соусом і залийте все яєчно-сирною сумішшю. Готуйте на слабкому вогні ще 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб соус загус.

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