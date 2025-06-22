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22 червня, 23:10
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Сімʼя сита та задоволена, а господиня не валиться з ніг: запікаємо молоду капусту з мʼясом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Капуста з мʼясом – чудова опція для сімейної вечері.
  • Інгредієнти включають яловичий фарш, молоду капусту, сир, та спеції, а час приготування становить 1 годину 20 хвилин.

Господиням важливо не лише попіклуватися про рідних, а й приділити час собі. А для цього потрібно мати під рукою рецепти, які не змусять довго стояти біля плити.

Молода капуста та соковите мʼясо – це ідеальне поєднання, яке точно припаде вам до смаку. 24 Канал пропонує насолодитися цим дуетом за рецептом з інстаграму суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко. 

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Рецепт молодої капусти з мʼясом 

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 700 грамів яловичого фаршу;
– 1 цибуля;
– сіль та перець до смаку;
– 1 пучок петрушки;
– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;
– 1,5 чайнох ложки орегано;
– 70 мілілітрів води;
– 200 грамів твердого сиру;
для капусти: 
– 1 середня молода капуста;
– олія з травами;
– сіль та перець до смаку;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
для соусу: 
– 250 грамів натурального йогурту;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– зелена цибуля. 

Приготування

  1. Наріжте капусту скибками завтовшки приблизно 1,5 сантиметра.

  2. Змастіть олією з травами кожен стейк з капусти, посоліть. 

  3. Підготуйте фарш: змішайте усі компоненти, крім сиру. Сформуйте невеликі котлетки та викладіть їх поверх капустяних основ.

  4. Приготуйте соус, з’єднавши всі необхідні інгредієнти, і покрийте ним кожну котлету.

  5. Натертий сир рівномірно посипте зверху.

  6. Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте приблизно годину. Час може трохи варіюватися залежно від вашої техніки.

  7. Готову страву подавайте зі сметаною.

Смачного!

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