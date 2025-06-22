Молодая капуста и сочное мясо – это идеальное сочетание, которое точно придется вам по вкусу. 24 Канал предлагает насладиться этим дуэтом по рецепту из инстаграма суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко.
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Рецепт молодой капусты с мясом
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов говяжьего фарша;
– 1 лук;
– соль и перец по вкусу;
– 1 пучок петрушки;
– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
– 1,5 чайнох ложки орегано;
– 70 миллилитров воды;
– 200 граммов твердого сыра;
для капусты:
– 1 средняя молодая капуста;
– масло с травами;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
для соуса:
– 250 граммов натурального йогурта;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– зеленый лук.
Приготовление:
Нарежьте капусту ломтиками толщиной примерно 1,5 сантиметра.
Смажьте маслом с травами каждый стейк из капусты, посолите.
Подготовьте фарш: смешайте все компоненты, кроме сыра. Сформируйте небольшие котлетки и выложите их поверх капустных основ.
Приготовьте соус, соединив все необходимые ингредиенты, и покройте им каждую котлету.
Натертый сыр равномерно посыпьте сверху.
Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно час. Время может немного варьироваться в зависимости от вашей техники.
Готовое блюдо подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!
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