Молода капуста та соковите мʼясо – це ідеальне поєднання, яке точно припаде вам до смаку. 24 Канал пропонує насолодитися цим дуетом за рецептом з інстаграму суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко.
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Рецепт молодої капусти з мʼясом
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів яловичого фаршу;
– 1 цибуля;
– сіль та перець до смаку;
– 1 пучок петрушки;
– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;
– 1,5 чайнох ложки орегано;
– 70 мілілітрів води;
– 200 грамів твердого сиру;
для капусти:
– 1 середня молода капуста;
– олія з травами;
– сіль та перець до смаку;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
для соусу:
– 250 грамів натурального йогурту;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– зелена цибуля.
Приготування:
Наріжте капусту скибками завтовшки приблизно 1,5 сантиметра.
Змастіть олією з травами кожен стейк з капусти, посоліть.
Підготуйте фарш: змішайте усі компоненти, крім сиру. Сформуйте невеликі котлетки та викладіть їх поверх капустяних основ.
Приготуйте соус, з’єднавши всі необхідні інгредієнти, і покрийте ним кожну котлету.
Натертий сир рівномірно посипте зверху.
Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте приблизно годину. Час може трохи варіюватися залежно від вашої техніки.
Готову страву подавайте зі сметаною.
Смачного!
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