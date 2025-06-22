Молода капуста та соковите мʼясо – це ідеальне поєднання, яке точно припаде вам до смаку. 24 Канал пропонує насолодитися цим дуетом за рецептом з інстаграму суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко.

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Рецепт молодої капусти з мʼясом

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів яловичого фаршу;

– 1 цибуля;

– сіль та перець до смаку;

– 1 пучок петрушки;

– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;

– 1,5 чайнох ложки орегано;

– 70 мілілітрів води;

– 200 грамів твердого сиру;

для капусти:

– 1 середня молода капуста;

– олія з травами;

– сіль та перець до смаку;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

для соусу:

– 250 грамів натурального йогурту;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– зелена цибуля.

Приготування:

Наріжте капусту скибками завтовшки приблизно 1,5 сантиметра. Змастіть олією з травами кожен стейк з капусти, посоліть. Підготуйте фарш: змішайте усі компоненти, крім сиру. Сформуйте невеликі котлетки та викладіть їх поверх капустяних основ. Приготуйте соус, з’єднавши всі необхідні інгредієнти, і покрийте ним кожну котлету. Натертий сир рівномірно посипте зверху. Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте приблизно годину. Час може трохи варіюватися залежно від вашої техніки. Готову страву подавайте зі сметаною.

Смачного!

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