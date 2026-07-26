Пісне меню на тиждень: що приготувати в Успенський піст

Успенський піст припадає на кінець літа, коли на столі вже багато овочів, зелені, фруктів, ягід і домашніх заготовок. Через це пісне меню можна скласти без складних страв: із круп, грибів, бобових, картоплі, сезонних овочів і простих намазок.

Головне правило цього періоду – їжа без м’яса, молока, яєць і вершкового масла. Щоб не готувати щодня одне й те саме, варто одразу продумати кілька варіантів для сніданку, обіду, вечері та швидких перекусів. Піст на кухні часто лякає не обмеженнями, а браком ідей, інформує 24 Канал.

Успенський піст короткий, тому меню на тиждень зручно скласти заздалегідь. Так легше не повторювати одні й ті самі страви й мати під рукою кілька варіантів для сніданку, обіду та вечері.

Що можна їсти в Успенський піст?

В Успенський піст основу меню складають прості пісні страви без м’яса, молока, яєць і вершкового масла. На стіл можна ставити овочі, крупи, гриби, бобові, зелень, фрукти, ягоди, горіхи, насіння, хліб без молочних продуктів та яєць, макарони, соління й домашні овочеві заготовки.

Які страви готувати у піст / Фото unsplash

Для сніданку підійдуть каші на воді: вівсянка з яблуком, пшоно з гарбузом, гречка з грибами або рис із сухофруктами. Якщо хочеться чогось швидкого, можна зробити тости з квасолевою намазкою, овочеву ікру, хумус або салат із печеного буряка.

На обід зручно готувати пісний борщ із квасолею, гороховий суп, грибну юшку, овочевий суп із вермішеллю або капусняк без м’яса. Такі страви легко доповнити житнім хлібом, зеленню, часником чи маринованою цибулею.

Для вечері підійдуть тушкована капуста, картопля з грибами, голубці з рисом, овочеве рагу, макарони з томатним соусом, деруни без яєць, гречка з цибулею або запечені овочі. Щоб меню не повторювалося, варто чергувати крупи, соуси й спосіб приготування.

Окремо можна додати пісні перекуси: фрукти, горіхи, сухофрукти, лаваш з овочами, солоні огірки, квашену капусту, печені яблука або пісну випічку без молока та яєць.

Рибу під час Успенського посту зазвичай не додають до щоденного меню. Її дозволяють лише в окремі святкові дні за церковним календарем, тому для універсального пісного меню краще робити ставку на овочі, гриби, крупи та бобові.

Як приготувати пісний борщ із квасолею?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4 – 5

Інгредієнти:

– 2 літри води;

– 3 картоплини;

– 1 буряк;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 200 грамів вареної або консервованої квасолі;

– 200 грамів капусти;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки олії;

– 1 лавровий лист;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– зелень для подачі.

Борщ у піст / Фото Unsplash

Приготування:

Очистіть картоплю й наріжте кубиком. Перекладіть у каструлю, залийте водою й варіть 10 хвилин після закипання. Наріжте капусту тонкою соломкою. Додайте її до картоплі й варіть ще 10 хвилин. Натріть буряк і моркву на тертці. Цибулю наріжте дрібним кубиком. Розігрійте сковорідку з олією. Додайте цибулю й моркву, смажте кілька хвилин до м’якості. Додайте буряк і томатну пасту. Перемішайте, влийте кілька ложок води з каструлі й тушкуйте 7 – 10 хвилин. Перекладіть засмажку в каструлю. Додайте квасолю, лавровий лист, сіль і перець до смаку. Варіть борщ ще 10 хвилин на малому вогні. Наприкінці додайте подрібнену зелень і дайте страві трохи настоятися.

Як приготувати пісні голубці з рисом і грибами?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 невелика капустина;

– 1 склянка рису;

– 300 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 3 столові ложки олії;

– 400 мілілітрів томатного соусу;

– 150 мілілітрів води;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– лавровий лист до смаку.

Пісні у голубці / Фото Unsplash

Приготування:

Відваріть рис до напівготовності. Злийте зайву воду й залиште крупу трохи охолонути. Зніміть із капустини верхні листки. Виріжте качан і опустіть капусту в киплячу воду на кілька хвилин. Акуратно відділяйте м’які листки й перекладайте їх на тарілку. Наріжте цибулю дрібним кубиком. Моркву натріть на тертці. Печериці наріжте невеликими шматочками. Розігрійте сковорідку з олією. Додайте цибулю й моркву, смажте до м’якості. Додайте гриби й готуйте, поки зайва рідина випарується. Посоліть і поперчіть до смаку. Змішайте рис із грибами та овочами. На кожен капустяний лист викладіть начинку й загорніть голубці. Перекладіть голубці в каструлю або глибоку форму. Змішайте томатний соус із водою, додайте лавровий лист і залийте голубці. Тушкуйте на малому вогні 45 – 50 хвилин або запікайте під кришкою при 180 градусах приблизно 1 годину.

Як приготувати картопляні деруни без яєць?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 6 картоплин;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Деруни у піст / Фото Unsplash

Приготування:

Очистіть картоплю та цибулю. Натріть їх на дрібній тертці. Злегка відіжміть зайву рідину, але не робіть масу надто сухою. Додайте борошно, сіль і перець до смаку. Добре перемішайте. Розігрійте сковорідку з олією. Викладайте картопляну масу ложкою й формуйте невеликі деруни. Смажте на середньому вогні до рум’яної скоринки з одного боку. Переверніть і досмажте з другого боку. Перекладіть деруни на паперовий рушник. Подавайте гарячими з грибною підливою, овочевим салатом або солоними огірками.

Як приготувати пісну грибну юшку?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 літра води;

– 400 грамів грибів;

– 3 картоплини;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 2 столові ложки олії;

– 1 лавровий лист;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– зелень для подачі.

Чудовий обід / Ілюстративне фото Unsplash

Приготування:

Підготуйте гриби. Печериці наріжте пластинами, а лісові гриби попередньо обробіть відповідно до виду. Очистіть картоплю й наріжте кубиком. Перекладіть у каструлю, залийте водою й доведіть до кипіння. Варіть картоплю 10 – 12 хвилин. Наріжте цибулю кубиком, моркву натріть на тертці. Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте овочі до м’якості. Додайте гриби до овочів. Готуйте, поки зайва рідина випарується, а шматочки трохи підрум’яняться. Перекладіть гриби з овочами в каструлю. Додайте лавровий лист, сіль і перець до смаку. Варіть юшку ще 10 – 15 хвилин на малому вогні. Перед подачею додайте подрібнену зелень.

Як приготувати пісний яблучний пиріг?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яблука;

– 250 грамів борошна;

– 150 мілілітрів води;

– 80 мілілітрів олії;

– 120 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка кориці;

– дрібка солі.

Соковитий яблучний пиріг / Фото Unsplash

Приготування: