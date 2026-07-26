Главное правило этого периода – еда без мяса, молока, яиц и сливочного масла. Чтобы не готовить каждый день одно и то же, стоит сразу продумать несколько вариантов для завтрака, обеда, ужина и быстрых перекусов. Пост на кухне часто пугает не ограничениями, а нехваткой идей, сообщает 24 Канал.

Успенский пост короткий, поэтому меню на неделю удобно составить заранее. Так легче не повторять одни и те же блюда и иметь под рукой несколько вариантов для завтрака, обеда и ужина.

Что можно есть в Успенский пост?

В Успенский пост основу меню составляют простые песни без мяса, молока, яиц и сливочного масла. На стол можно ставить овощи, крупы, грибы, бобовые, зелень, фрукты, ягоды, орехи, семена, хлеб без молочных продуктов и яиц, макароны, соленья и домашние овощные заготовки.

Какие блюда готовить в пост / Фото unsplash

Для завтрака подойдут каши на воде: овсянка с яблоком, пшено с тыквой, гречка с грибами или рис с сухофруктами. Если хочется чего-нибудь быстрого, можно сделать тосты с фасолевой намазкой, овощную икру, хумус или салат из печеной свеклы.

На обед удобно готовить постный борщ с фасолью, гороховый суп, грибную похлебку, овощной суп с вермишелью или капустник без мяса. Такие блюда легко дополнить ржаным хлебом, зеленью, чесноком или маринованным луком.

Для ужина подойдут тушеная капуста, картофель с грибами, голубцы с рисом, овощное рагу, макароны с томатным соусом, драники без яиц, гречка с луком или запеченные овощи. Чтобы меню не повторялось, следует чередовать крупы, соусы и способ приготовления.

Отдельно можно добавить песни перекусы: фрукты, орехи, сухофрукты, лаваш с овощами, соленые огурцы, квашеную капусту, печеные яблоки или постную выпечку без молока и яиц.

Рыбу во время Успенского поста обычно не добавляют в ежедневное меню. Ее разрешают только в отдельные праздничные дни по церковному календарю, поэтому для универсального постного меню лучше делать ставку на овощи, грибы, крупы и бобовые.

Как приготовить постный борщ с фасолью?

Время: 1 час

1 час Порций: 4 – 5

Ингредиенты:

– 2 литра воды;

– 3 картофелины;

– 1 свекла;

– 1 морковка;

– 1 луковица;

– 200 граммов вареной или консервированной фасоли;

– 200 граммов капусты;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 лавровый лист;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– зелень для подачи.

Борщ в пост / Фото Unsplash

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте кубиком. Переложите в кастрюлю, залейте водой и варите 10 минут после закипания. Нарежьте капусту тонкой соломкой. Добавьте его в картофель и варите еще 10 минут. Натрите свеклу и морковь на терке. Лук нарежьте мелким кубиком. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте лук и морковь, жарьте несколько минут до мягкости. Добавьте свеклу и томатную пасту. Перемешайте, влейте несколько ложек воды из кастрюли и тушите 7 – 10 минут. Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте фасоль, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Варите борщ еще 10 минут на малом огне. В конце добавьте измельченную зелень и дайте блюду немного настояться.

Как приготовить песни с рисом и грибами?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 небольшая капуста;

– 1 стакан риса;

– 300 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 3 столовые ложки масла;

– 400 миллилитров томатного соуса;

– 150 миллилитров воды;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– лавровый лист по вкусу.

Песни в голубке / Фото Unsplash

Приготовление:

Отварите рис до полуготовности. Слейте лишнюю воду и оставьте крупу немного остыть. Снимите с капусты верхние листья. Вырежьте кочерыжку и опустите капусту в кипящую воду на несколько минут. Аккуратно отделяйте мягкие листья и перекладывайте их на тарелку. Нарежьте лук мелким кубиком. Морковь натрите на терке. Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте лук и морковь, жарьте до мягкости. Добавьте грибы и готовьте, пока излишняя жидкость испарится. Посолите и поперчите по вкусу. Смешайте рис с грибами и овощами. На каждый капустный лист выложите начинку и заверните голубцы. Переложите голубцы в кастрюлю или глубокую форму. Смешайте томатный соус с водой, добавьте лавровый лист и залейте голубцы. Тушите на малом огне 45 – 50 минут или запекайте под крышкой при 180 градусах примерно 1 час.

Как приготовить картофельные драники без яиц?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 6 картофелин;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 – 3 столовые ложки масла;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Деруны в пост / Фото Unsplash

Приготовление:

Очистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке. Слегка отожмите лишнюю жидкость, но не делайте массу слишком сухой. Добавьте муку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой и формируйте небольшие драники. Жарьте на среднем огне до румяной корочки с одной стороны. Переверните и дожарьте по другую сторону. Переложите драники на бумажное полотенце. Подавайте горячими с грибной подливкой, овощным салатом или солеными огурцами.

Как приготовить постную грибную уху?

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 литра воды;

– 400 граммов грибов;

– 3 картофелины;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 лавровый лист;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– зелень для подачи.

Прекрасный обед / Иллюстративное фото Unsplash

Приготовление:

Подготовьте грибы. Шампиньоны нарежьте пластинами, а лесные грибы предварительно обработайте в соответствии с видом. Очистите картофель и нарежьте кубиком. Переложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите картофель 10 – 12 минут. Нарежьте лук кубиком, морковь натрите на терке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до мягкости. Добавьте грибы к овощам. Готовьте, пока лишняя жидкость улетучится, а кусочки немного подрумянятся. Переложите грибы с овощами в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Варите уху еще 10 – 15 минут на малом огне. Перед подачей добавьте измельченную зелень.

Как приготовить яблочный пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций : 6

Ингредиенты:

– 3 яблока;

– 250 граммов муки;

– 150 миллилитров воды;

– 80 миллилитров масла;

– 120 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка корицы;

– щепотка соли.

Сочный яблочный пирог / Фото Unsplash

Приготовление: