Наче заново народитесь: що зʼїсти зранку після гучного застілля

Святкування – це завжди доволі непросте випробування для організму. І повернутися у норму допоможе правильний сніданок.

Якщо застілля було веселим, окрім звично ранкової кави варто потурбуватися і про правильний підбір продуктів на сніданок. Що допоможе організму – розповідає 24 Канал.

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Яйця

Яйця містять цінні амінокислоти, зокрема цистеїн і таурин, які підтримують очищення печінки. Ці сполуки допомагають організму ефективно виводити токсини, включно з ацетальдегідом — продуктом розщеплення алкоголю. Сніданок із яєць — варених, у вигляді омлету чи яєчні — стане легким і поживним початком дня.

Правильний сніданок після гучного свята / Фото Freepik

Авокадо

Цей фрукт багатий на здорові жири, вітаміни групи B та калій — елементи, що важливі для належної роботи серця та нервової системи. Калій бореться зі зневодненням, а корисні жири сприяють енергетичному відновленню. Додавайте авокадо в салати або подавайте його з тостами.

Банани

Банани — природне джерело калію, магнію та природних цукрів, які допомагають швидко відновити енергетичний рівень організму. Вони також сприяють зменшенню головного болю і підтримують водно-сольовий баланс після навантаження на організм.