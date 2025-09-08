8 вересня, 10:35
Ті самі булочки за кілька копійок: давній рецепт зі шкільного буфету, який викличе ностальгію
Основні тези
- Рецепт булочок походить зі шкільного буфету та викличе ностальгію за дитинством.
- Цей копійчаний рецепт точно увійде в список ваших улюблених.
Ці апетитні булочки родом з дитинства знайомі абсолютно усім. Нумо пригадувати шкільні роки та насолоджуватися ароматною випічкою.
Кожен памʼятає смак цих булочок, і можете бути певними – вашим дітям вони теж неодмінно сподобаються. Будьте готовими до того, що вони проситимуть у вас приготувати їх як перекус до школи, радить 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати шкільні булочки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 500 мілілітрів молока;
– 150 вершкового масла;
– 50 мілілітрів олії;
– 350 грамів цукру (можна менше);
– дрібка солі;
– 150 грамів родзинок;
– 60 грамів свіжих дріжджів.
Приготування:
- Молоко підігріваємо й вливаємо у миску. Додаємо дріжджі та ложку цукру, перемішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо на 15 хвилин, доки не з’явиться пінна шапка.
- Додаємо три яйця (одне залишаємо для змащування), збиваємо міксером. Поступово підсипаємо цукор та ванілін, збиваємо до повного розчинення. Вливаємо розтоплене вершкове масло та олію, додаємо сіль і ще кілька хвилин збиваємо.
- Родзинки запарюємо окропом на 5 хвилин, після чого підсушуємо між серветками. Просіюємо борошно й поступово всипаємо його в тісто, замішуємо м’яку масу, яка не прилипає до рук.
- Вимішуємо приблизно 10 хвилин. В кінці додаємо родзинки й добре вмішуємо.
- Тісто накриваємо плівкою, загортаємо й залишаємо підходити на годину. Потім викладаємо його на присипаний борошном стіл, ділимо на шматочки по 100 грамів і формуємо круглі булочки.
- Викладаємо їх на деко з пергаментом, накриваємо рушником і залишаємо ще на 40 – 45 хвилин.
- Перед випіканням змащуємо булочки яйцем і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 30 хвилин.
Що не слід давати дітям у школу?
- Чипси та інші вуглеводні снеки ніколи не будуть гарною ідеєю.
- Також варто відмовитися від газованих напоїв та соків, в яких багато цукру.
- Шоколадні батончики – ще один популярний перекус для дітей, в якому лише швидкі вуглеводи.