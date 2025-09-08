Ці апетитні булочки родом з дитинства знайомі абсолютно усім. Нумо пригадувати шкільні роки та насолоджуватися ароматною випічкою.

Кожен памʼятає смак цих булочок, і можете бути певними – вашим дітям вони теж неодмінно сподобаються. Будьте готовими до того, що вони проситимуть у вас приготувати їх як перекус до школи, радить 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як приготувати шкільні булочки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 500 мілілітрів молока;

– 150 вершкового масла;

– 50 мілілітрів олії;

– 350 грамів цукру (можна менше);

– дрібка солі;

– 150 грамів родзинок;

– 60 грамів свіжих дріжджів.

Приготування:

Молоко підігріваємо й вливаємо у миску. Додаємо дріжджі та ложку цукру, перемішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо на 15 хвилин, доки не з’явиться пінна шапка. Додаємо три яйця (одне залишаємо для змащування), збиваємо міксером. Поступово підсипаємо цукор та ванілін, збиваємо до повного розчинення. Вливаємо розтоплене вершкове масло та олію, додаємо сіль і ще кілька хвилин збиваємо. Родзинки запарюємо окропом на 5 хвилин, після чого підсушуємо між серветками. Просіюємо борошно й поступово всипаємо його в тісто, замішуємо м’яку масу, яка не прилипає до рук. Вимішуємо приблизно 10 хвилин. В кінці додаємо родзинки й добре вмішуємо. Тісто накриваємо плівкою, загортаємо й залишаємо підходити на годину. Потім викладаємо його на присипаний борошном стіл, ділимо на шматочки по 100 грамів і формуємо круглі булочки. Викладаємо їх на деко з пергаментом, накриваємо рушником і залишаємо ще на 40 – 45 хвилин. Перед випіканням змащуємо булочки яйцем і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 30 хвилин.

