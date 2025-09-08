Эти аппетитные булочки родом из детства знакомы абсолютно всем. Давайте вспоминать школьные годы и наслаждаться ароматной выпечкой.

Каждый помнит вкус этих булочек, и можете быть уверены – вашим детям они тоже непременно понравятся. Будьте готовы к тому, что они будут просить у вас приготовить их как перекус к школе, советует 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить школьные булочки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 500 миллилитров молока;

– 150 сливочного масла;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 350 граммов сахара (можно меньше);

– щепотка соли;

– 150 граммов изюма;

– 60 граммов свежих дрожжей.

Приготовление:

Молоко подогреваем и вливаем в миску. Добавляем дрожжи и ложку сахара, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 15 минут, пока не появится пенная шапка. Добавляем три яйца (одно оставляем для смазывания), взбиваем миксером. Постепенно подсыпаем сахар и ванилин, взбиваем до полного растворения. Вливаем растопленное сливочное масло и масло, добавляем соль и еще несколько минут взбиваем. Изюм запариваем кипятком на 5 минут, после чего подсушиваем между салфетками. Просеиваем муку и постепенно всыпаем ее в тесто, замешиваем мягкую массу, которая не прилипает к рукам. Вымешиваем примерно 10 минут. В конце добавляем изюм и хорошо вмешиваем. Тесто накрываем пленкой, заворачиваем и оставляем подходить на час. Затем выкладываем его на присыпанный мукой стол, делим на кусочки по 100 граммов и формируем круглые булочки. Выкладываем их на противень с пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем еще на 40 – 45 минут. Перед выпеканием смазываем булочки яйцом и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут.

