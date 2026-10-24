Вологий, пишний і тане в роті: швидкий шоколадний торт із кремом із двох інгредієнтів
Торт "Три склянки" – безпрограшний варіант, коли хочеться домашнього шоколадного десерту до чаю без зайвого клопоту та кулінарних вагів. Свою назву рецепт отримав завдяки базовій пропорції: борошно, цукор і кефір відмірюють однаковою 200-мілілітровою склянкою.
Завдяки реакції соди з кефіром бісквіт виходить напрочуд пухким, пористим і природно вологим, тож коржі абсолютно не потребують додаткового просочення сиропом. А крем усього з двох компонентів робить торт ніжним і дозволяє подавати його до столу практично одразу після складання.
Як зробити торт "Три склянки"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
шоколадний бісквіт:
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка борошна;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка какао-порошку;
– 1 чайна ложка соди (без гірки);
– 3 столові ложки рослинної олії;
– дрібка солі;
крем:
– 250 грамів м'якого вершкового масла;
– 250 мілілітрів згущеного молока;
начинка та декор:
– 1 стиглий банан;
– шоколадна посипка до смаку;
– кокосова стружка до смаку.
Приготування:
- Яйце з'єднайте з дрібкою солі в глибокій мисці та збийте міксером, поступово підсипаючи цукор, до утворення світлої стійкої піни.
- Влийте рослинну олію й акуратно вмішайте її на низьких обертах.
- В окремій склянці змішайте кефір із содою, зачекайте хвилину, доки піде активна реакція з бульбашками, і перелийте суміш до збитих яєць.
- Просійте борошно разом із какао-порошком, додайте до рідких компонентів і швидко вимісіть гладке шоколадне тісто без грудочок.
- Дно форми застеліть пергаментним папером, бортики залиште сухими.
- Перелийте тісто у форму та відправте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35 – 40 хвилин. Готовність перевіряйте сухою дерев'яною шпажкою, проколюючи центр випічки.
- Для крему заздалегідь дістаньте масло та згущене молоко з холодильника – вони обов'язково мають бути однакової кімнатної температури, щоб маса не розшарувалася на крупинки.
- Збийте розм'якшене масло міксером до пишного білого стану, потім тонкою цівкою або частинами вводьте згущене молоко, продовжуючи збивати до отримання шовковистого крему.
- Спечений бісквіт повністю остудіть на решітці.
- Зріжте тонку опуклу верхівку (її можна перетерти на крихту для декору), а основу розріжте вздовж на два рівні коржі.
- На нижній корж нанесіть шар крему, щільно викладіть тонкі кружальця банана й покрийте їх ще невеликою порцією крему, щоб зафіксувати шар.
- Накрийте другим коржем, злегка притисніть і вирівняйте залишками крему верхівку та боки десерту.
- Прикрасьте торт шоколадною посипкою, кокосовою стружкою чи підготовленою бісквітною крихтою.
- Десерт можна нарізати одразу або залишити в холоді на пів години для ще більшої стабільності форми.