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24 жовтня, 22:45
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Вологий, пишний і тане в роті: швидкий шоколадний торт із кремом із двох інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Торт "Три склянки" – безпрограшний варіант, коли хочеться домашнього шоколадного десерту до чаю без зайвого клопоту та кулінарних вагів. Свою назву рецепт отримав завдяки базовій пропорції: борошно, цукор і кефір відмірюють однаковою 200-мілілітровою склянкою.

Завдяки реакції соди з кефіром бісквіт виходить напрочуд пухким, пористим і природно вологим, тож коржі абсолютно не потребують додаткового просочення сиропом. А крем усього з двох компонентів робить торт ніжним і дозволяє подавати його до столу практично одразу після складання.

Як зробити торт "Три склянки"? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти: 
шоколадний бісквіт: 
– 1 склянка цукру; 
– 1 склянка кефіру; 
– 1 склянка борошна; 
– 1 яйце; 
– 1 столова ложка какао-порошку; 
– 1 чайна ложка соди (без гірки); 
– 3 столові ложки рослинної олії; 
– дрібка солі; 
крем: 
– 250 грамів м'якого вершкового масла; 
– 250 мілілітрів згущеного молока; 
начинка та декор: 
– 1 стиглий банан; 
– шоколадна посипка до смаку; 
– кокосова стружка до смаку. 

Приготування: 

  1. Яйце з'єднайте з дрібкою солі в глибокій мисці та збийте міксером, поступово підсипаючи цукор, до утворення світлої стійкої піни.
  2. Влийте рослинну олію й акуратно вмішайте її на низьких обертах.
  3. В окремій склянці змішайте кефір із содою, зачекайте хвилину, доки піде активна реакція з бульбашками, і перелийте суміш до збитих яєць.
  4. Просійте борошно разом із какао-порошком, додайте до рідких компонентів і швидко вимісіть гладке шоколадне тісто без грудочок.
  5. Дно форми застеліть пергаментним папером, бортики залиште сухими.
  6. Перелийте тісто у форму та відправте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35 – 40 хвилин. Готовність перевіряйте сухою дерев'яною шпажкою, проколюючи центр випічки.
  7. Для крему заздалегідь дістаньте масло та згущене молоко з холодильника – вони обов'язково мають бути однакової кімнатної температури, щоб маса не розшарувалася на крупинки.
  8. Збийте розм'якшене масло міксером до пишного білого стану, потім тонкою цівкою або частинами вводьте згущене молоко, продовжуючи збивати до отримання шовковистого крему.
  9. Спечений бісквіт повністю остудіть на решітці.
  10. Зріжте тонку опуклу верхівку (її можна перетерти на крихту для декору), а основу розріжте вздовж на два рівні коржі.
  11. На нижній корж нанесіть шар крему, щільно викладіть тонкі кружальця банана й покрийте їх ще невеликою порцією крему, щоб зафіксувати шар.
  12. Накрийте другим коржем, злегка притисніть і вирівняйте залишками крему верхівку та боки десерту.
  13. Прикрасьте торт шоколадною посипкою, кокосовою стружкою чи підготовленою бісквітною крихтою.
  14. Десерт можна нарізати одразу або залишити в холоді на пів години для ще більшої стабільності форми.

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