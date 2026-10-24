Вологий, пишний і тане в роті: швидкий шоколадний торт із кремом із двох інгредієнтів

Завдяки реакції соди з кефіром бісквіт виходить напрочуд пухким, пористим і природно вологим, тож коржі абсолютно не потребують додаткового просочення сиропом. А крем усього з двох компонентів робить торт ніжним і дозволяє подавати його до столу практично одразу після складання.

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Як зробити торт "Три склянки"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

шоколадний бісквіт:

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка кефіру;

– 1 склянка борошна;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка какао-порошку;

– 1 чайна ложка соди (без гірки);

– 3 столові ложки рослинної олії;

– дрібка солі;

крем:

– 250 грамів м'якого вершкового масла;

– 250 мілілітрів згущеного молока;

начинка та декор:

– 1 стиглий банан;

– шоколадна посипка до смаку;

– кокосова стружка до смаку.

Приготування: