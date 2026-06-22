Шопський салат роками залишається легендою: як легко його приготувати

Є страви, які не втрачають актуальності десятиліттями. Шопський салат колись був головною зіркою закладів харчування – і ви точно зрозумієте, за які якості.

Шопський салат чудово смакуватиме як окремий ситний перекус, так і в ролі доповнення до картопельки чи мʼяса. Як приготувати його без зусиль та нервів – розповідає TikTok Recipe for happiness.

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Як приготувати шопський салат?

Інгредієнти:

– помідори;

– огірки;

– свіжий перець;

– бринза;

– оливкова олія;

– сіль та перець до смаку;

– оливкова олія;

– сіль та перець до смаку;

– трішки цибулі, зелень – за бажанням.

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Приготування: