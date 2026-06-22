22 червня, 16:15
Шопський салат роками залишається легендою: як легко його приготувати
Є страви, які не втрачають актуальності десятиліттями. Шопський салат колись був головною зіркою закладів харчування – і ви точно зрозумієте, за які якості.
Шопський салат чудово смакуватиме як окремий ситний перекус, так і в ролі доповнення до картопельки чи мʼяса. Як приготувати його без зусиль та нервів – розповідає TikTok Recipe for happiness.
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Як приготувати шопський салат?
Інгредієнти:
– помідори;
– огірки;
– свіжий перець;
– бринза;
– оливкова олія;
– сіль та перець до смаку;
– оливкова олія;
– сіль та перець до смаку;
– трішки цибулі, зелень – за бажанням.
Легендарний салат за кілька хвилин: дивіться відео
Приготування:
- Ретельно помийте свіжі огірки та соковиті помідори, причому для яскравішого і багатшого смаку краще поєднати кілька різних сортів, наприклад, солодкі черрі та м'ясисті сливовидні томати.
- Наріжте їх крупними апетитними шматочками, а очищений від насіння солодкий перець подрібніть середніми скибочками, після чого перекладіть усе овочеве асорті в глибокий салатник.
- Зверху додайте щедру порцію бринзи, яку можна покришити руками або крупно натерти, обов'язково враховуючи ступінь її солоності перед тим, як додатково використовувати сіль.
- Збризніть страву якісною оливковою олією, поперчіть за смаком і за бажанням притрусіть дрібно нарізаною свіжою зеленню.
- Перед подачею залиште готовий салат на кілька хвилин у прохолодному місці, щоб усі смаки гармонійно з'єдналися, і презентуйте його на стіл приємно охолодженим.