Шопський салат чудово смакуватиме як окремий ситний перекус, так і в ролі доповнення до картопельки чи мʼяса. Як приготувати його без зусиль та нервів – розповідає TikTok Recipe for happiness.

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Як приготувати шопський салат?

Інгредієнти:
– помідори;
– огірки;
– свіжий перець;
– бринза;
– оливкова олія;
– сіль та перець до смаку;
– оливкова олія;
– сіль та перець до смаку;
– трішки цибулі, зелень – за бажанням.

Легендарний салат за кілька хвилин: дивіться відео

Приготування:

  1. Ретельно помийте свіжі огірки та соковиті помідори, причому для яскравішого і багатшого смаку краще поєднати кілька різних сортів, наприклад, солодкі черрі та м'ясисті сливовидні томати.
  2. Наріжте їх крупними апетитними шматочками, а очищений від насіння солодкий перець подрібніть середніми скибочками, після чого перекладіть усе овочеве асорті в глибокий салатник.
  3. Зверху додайте щедру порцію бринзи, яку можна покришити руками або крупно натерти, обов'язково враховуючи ступінь її солоності перед тим, як додатково використовувати сіль.
  4. Збризніть страву якісною оливковою олією, поперчіть за смаком і за бажанням притрусіть дрібно нарізаною свіжою зеленню.
  5. Перед подачею залиште готовий салат на кілька хвилин у прохолодному місці, щоб усі смаки гармонійно з'єдналися, і презентуйте його на стіл приємно охолодженим.