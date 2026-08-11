Шпундра зі свининою: як приготувати автентичну українську страву з буряковим квасом
Шпундра зі свининою — це одна з тих страв, у яких прості продукти дають дуже глибокий смак. Усе вирішує буряковий квас: він і пом’якшує м’ясо, і додає характерну кисло-солодку нотку.
Шпундра тримається не на складних інгредієнтах, а на правильній техніці. Буряковий квас робить свинину м’якою й додає їй характерної кисло-солодкої нотки. Це давня українська страва, яку згадують і в літературі, і в кулінарних джерелах, розповідає портал Shuba.
Що робить шпундру особливою?
Шпундра – це свинина з буряком, тушкована в буряковому квасі. Саме квас дає страві кислувато-солодкий смак і допомагає зробити м’ясо ніжнішим.
Буряк і цибуля додають природної солодкості, тож смак виходить глибоким і дуже домашнім. У матеріалі також наголошується, що квас допомагає краще засвоювати м’ясо та містить вітаміни і пробіотики.
Як приготувати шпундру?
- Час:
- Порцій:
Інгредієнти:
– свинина;
– борошно;
– смалець;
– цибуля;
– буряк;
– сіль;
– перець;
– буряковий квас;
– петрушка для подачі.
За потреби можна додати кілька столових ложок води. Якщо буряковий квас занадто кислий, його радять трохи розбавити.
Приготування:
- Свинину промийте та наріжте середніми шматками.
- Обваляйте м’ясо в борошні й обсмажте на смальці до рум’яної скоринки.
- Цибулю почистьте, наріжте півкільцями, додайте до м’яса й обсмажте до золотистого кольору.
- Буряк почистьте, наріжте тонкими шматочками й додайте до м’яса.
- Посоліть, поперчіть, перемішайте й тушкуйте до напівготовності буряка приблизно 20 хвилин.
- Долийте буряковий квас і тушкуйте на маленькому вогні ще 30 хвилин, до готовності буряка.
- Подавайте гарячою, прикрасивши петрушкою.
На що звернути увагу?
Краще брати свинину з невеликою кількістю жиру – так вона буде соковитішою. Саме жир під час тушкування допомагає м’ясу не пересохнути.
Шпундру можна готувати як у каструлі, так і в духовці. За бажанням її подають із картоплею або гречкою – тут уже можна діяти на власний розсуд.