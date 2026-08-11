Шпундра тримається не на складних інгредієнтах, а на правильній техніці. Буряковий квас робить свинину м’якою й додає їй характерної кисло-солодкої нотки. Це давня українська страва, яку згадують і в літературі, і в кулінарних джерелах, розповідає портал Shuba.

Що робить шпундру особливою?

Шпундра – це свинина з буряком, тушкована в буряковому квасі. Саме квас дає страві кислувато-солодкий смак і допомагає зробити м’ясо ніжнішим.

Буряк і цибуля додають природної солодкості, тож смак виходить глибоким і дуже домашнім. У матеріалі також наголошується, що квас допомагає краще засвоювати м’ясо та містить вітаміни і пробіотики.

Як приготувати шпундру?

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Інгредієнти:

– свинина;

– борошно;

– смалець;

– цибуля;

– буряк;

– сіль;

– перець;

– буряковий квас;

– петрушка для подачі.

За потреби можна додати кілька столових ложок води. Якщо буряковий квас занадто кислий, його радять трохи розбавити.

Приготування:

Свинину промийте та наріжте середніми шматками. Обваляйте м’ясо в борошні й обсмажте на смальці до рум’яної скоринки. Цибулю почистьте, наріжте півкільцями, додайте до м’яса й обсмажте до золотистого кольору. Буряк почистьте, наріжте тонкими шматочками й додайте до м’яса. Посоліть, поперчіть, перемішайте й тушкуйте до напівготовності буряка приблизно 20 хвилин. Долийте буряковий квас і тушкуйте на маленькому вогні ще 30 хвилин, до готовності буряка. Подавайте гарячою, прикрасивши петрушкою.

На що звернути увагу?

Краще брати свинину з невеликою кількістю жиру – так вона буде соковитішою. Саме жир під час тушкування допомагає м’ясу не пересохнути.

Шпундру можна готувати як у каструлі, так і в духовці. За бажанням її подають із картоплею або гречкою – тут уже можна діяти на власний розсуд.