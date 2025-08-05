Українська кухня характеризується неабияким розмаїттям та багатством смаків. Хоча не всі українці можуть бути знайомі з традиційними стравами своїх предків, але важливо зберігати цю кулінарну спадщину для майбутніх поколінь.

6 серпня Медового Спаса, тому 24 Канал з посиланням на Vogue пропонуємо приготувати українські шулики – коржики з тіста, які замочують у соусі з маку та меду. Це такий собі оригінальний десерт.

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Як приготувати шулики з маком та медом?

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для коржів:

– 250 грамів білого борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка меду;

– 150 мілілітрів води кімнатної температури.



Для заливки:

– 70 – 100 грамів маку + окріп, щоб його запарити;

– 2 – 3 столові ложки рідкого меду;

– 150 – 200 мілілітрів води для розведення маси.

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Приготування:

Для коржів у миску насипте борошно, додайте розпушувач та дрібку солі, перемішайте.

В окремій місткості змішайте воду та мед, вилийте у тісто, починайте перемішувати ложкою, потім місіть рукою, щоб вийшло пружне тісто, яке не липне до рук. Готове тісто залиште в мисці, накривши плівкою чи рушником, нехай постоїть хвилин 20 – 30.

Розігрійте духовку до 170 градусів. Тісто розкачайте у пласт завтовшки приблизно 5 – 7 міліметрів. На поверхні гострим ножем зробіть решітку – це розмітка, щоб потім було легше ламати коржі на однакові шматочки (квадратики або ромбики).

Перекладіть папір з пластом тіста на деко, ставте деко в духовку, печіть приблизно 15 – 20 хвилин, щоб корж підсушився і став злегка рум'яним. Дістаньте з духовки, дайте повністю охолонути.

Тим часом перейдіть до маку. Висипте його в глибоку місткість, залийте окропом, накрийте. Дайте постояти 30 хвилин. Потім злийте воду і перекладіть мак у блендер. Почніть перемелювати, поки маса не почне білішати.

Поступово додайте воду і продовжуйте перемелювати, доведіть масу до консистенції рідкої каші. Додайте мед, перемішайте, доведіть до смаку.

Охолоджений корж поламайте на невеликі шматочки. Складіть шматочки у глибоку тарілку або у горщик. Залийте маково-медовою масою.

Далі найтяжче – чекайте, поки коржі настояться і розмокнуть. Перед подачею можете додатково полити рідким медом.

Смачного!

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