Піца з кабачків на сковороді за кілька хвилин: рецепт на 10 із 10

Піца без духовки, без довгого тіста і всього за 10 хвилин – саме так готують кабачкову версію на сковороді. Це той рецепт, який точно повинен бути завжди під рукою!

Кабачкова основа тут працює і як тісто, і як начинка. Завдяки цьому страва виходить легкою, але ситною. Це той рецепт, який точно варто спробувати цього літа!

Чому ця піца готується так швидко?

Замість дріжджового тіста використовують натертий кабачок, яйця та борошно. Суміш швидко схоплюється на сковороді, тож духовка тут не потрібна.

Ще одна перевага – піца смачна і гарячою, і вже після охолодження. Саме тому вона добре підходить для швидкого сніданку.

Як приготувати кабачкову піцу?

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів молодих кабачків;

– 2 помідори;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 зубчики часнику;

– 5 – 6 столових ложок борошна;

– 3 – 4 столові ложки олії;

– свіжа зелень до смаку;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 1 чайна ложка майорану;

– 1 чайна ложка сушеного базиліку;

– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Натріть кабачки на грубій тертці, молоду шкірку не очищайте. Один помідор наріжте кубиками, другий – тонкими півкільцями. До кабачкової маси додайте яйця, подрібнений часник, зелень, сметану, спеції, сіль і перець. Усе перемішайте, всипте борошно та замісіть густе овочеве тісто. Розігрійте сковороду з олією, викладіть кабачкову суміш і рівномірно розподіліть її. Зверху розкладіть шматочки помідорів і трохи присипте спеціями. Готуйте під кришкою на мінімальному вогні до рум’яної скоринки знизу та готової середини. Після вимкнення залиште піцу на сковороді ще на 15 – 20 хвилин. Готову страву посипте свіжою зеленню, наріжте порціями та подавайте до столу.

На що варто звернути увагу?

У цьому рецепті не варто поспішати з вогнем: кабачкова основа має встигнути пропектися всередині, поки низ уже підрум’янюється. Саме кришка допомагає довести страву до готовності без духовки.

Кабачкова піца – це простий спосіб перетворити сезонний овоч на повноцінний сніданок. І ще один доказ того, що смачні страви не обов’язково мають бути складними.