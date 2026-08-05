Кабачковая основа здесь служит и тестом, и начинкой. Благодаря этому блюдо получается легким, но сытным. Вот этот рецепт стоит попробовать этим летом!
Почему эта пицца готовится так быстро?
Вместо дрожжевого теста используют натертый кабачок, яйца и муку. Смесь быстро схватывается на сковороде, поэтому духовка здесь не нужна.
Еще одно преимущество – пицца вкусна и в горячем виде, и после остывания. Именно поэтому она хорошо подходит для быстрого завтрака.
Как приготовить кабачковую пиццу?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов молодых кабачков;
– 2 помидора;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– 5–6 столовых ложек муки;
– 3–4 столовые ложки растительного масла;
– свежая зелень по вкусу;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка майорана;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– соль и черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Натрите кабачки на крупной терке, молодую кожуру не снимайте.
- Один помидор нарежьте кубиками, второй – тонкими полукольцами.
- К кабачковой массе добавьте яйца, измельченный чеснок, зелень, сметану, специи, соль и перец.
- Все перемешайте, всыпьте муку и замесите густое овощное тесто.
- Разогрейте сковороду с маслом, выложите кабачковую смесь и равномерно распределите ее.
- Сверху разложите кусочки помидоров и слегка посыпьте специями.
- Готовьте под крышкой на минимальном огне до появления румяной корочки снизу и готовности середины.
- После выключения оставьте пиццу на сковороде еще на 15–20 минут.
- Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью, нарежьте на порции и подавайте к столу.
Что стоит обратить внимание?
В этом рецепте не стоит торопиться с огнем: кабачковая основа должна успеть пропечься внутри, пока низ уже подрумянивается. Именно крышка помогает довести блюдо до готовности без духовки.
Пizza из кабачков – это простой способ превратить сезонный овощ в полноценный завтрак. И еще одно доказательство того, что вкусные блюда не обязательно должны быть сложными.