27 листопада, 09:13
Навіть коли світло дають ненадовго: просте медове печиво за 15 хвилин
Через тривалі відключення світла доводиться ретельніше планувати навіть домашню випічку. Проте відмовлятися від свіжого печива до чаю не обов’язково – достатньо вибрати рецепт без тривалого замішування тіста та випікання.
Для медового печива не потрібні міксер, спеціальні формочки чи дорогі продукти. Тісто можна підготувати навіть за відсутності електроенергії, а щойно з’явиться світло – розігріти духовку та спекти ціле деко печива всього за 10 хвилин.
Як приготувати просте медове печиво?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 15 – 20 штук
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка меду з гіркою;
– 50 мілілітрів олії;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Як спекти печиво: дивіться відео
Приготування:
- У глибокій мисці з’єднайте яйце та цукор. Перемішуйте вінчиком протягом 1 – 2 хвилин до розчинення цукру.
- Додайте мед, олію та розпушувач. Ретельно перемішайте до однорідності.
- Просійте половину борошна та перемішайте вінчиком. Поступово додайте решту борошна й замісіть тісто руками.
- Тісто має вийти м’яким, еластичним і не липнути до рук.
- Відщипуйте невеликі шматочки тіста та формуйте з них кульки. Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом.
- Злегка притисніть кожну кульку виделкою, формуючи візерунок на поверхні печива.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин.
- Готове печиво дістаньте з духовки та залиште охолоджуватися.