Як приготувати смачне печиво / Unsplash

Через тривалі відключення світла доводиться ретельніше планувати навіть домашню випічку. Проте відмовлятися від свіжого печива до чаю не обов’язково – достатньо вибрати рецепт без тривалого замішування тіста та випікання.

Для медового печива не потрібні міксер, спеціальні формочки чи дорогі продукти. Тісто можна підготувати навіть за відсутності електроенергії, а щойно з’явиться світло – розігріти духовку та спекти ціле деко печива всього за 10 хвилин. Як приготувати просте медове печиво? Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 15 – 20 штук Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка меду з гіркою;

– 50 мілілітрів олії;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача. Як спекти печиво: дивіться відео Приготування: У глибокій мисці з’єднайте яйце та цукор. Перемішуйте вінчиком протягом 1 – 2 хвилин до розчинення цукру. Додайте мед, олію та розпушувач. Ретельно перемішайте до однорідності. Просійте половину борошна та перемішайте вінчиком. Поступово додайте решту борошна й замісіть тісто руками. Тісто має вийти м’яким, еластичним і не липнути до рук. Відщипуйте невеликі шматочки тіста та формуйте з них кульки. Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом. Злегка притисніть кожну кульку виделкою, формуючи візерунок на поверхні печива. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин. Готове печиво дістаньте з духовки та залиште охолоджуватися.

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