Скільки грамів борошна у склянці: як відміряти безпомилково
- Таблиця допомагає відміряти масу борошна у склянках різних об'ємів, від 50-грамової до 350-грамової.
- Вага борошна залежить від сорту: житнє, кукурудзяне, пшеничне та картопляне мають різну вагу в однакових об'ємах.
Часто господиням рекомендують не покладатися на ваги для точного відмірювання борошна у своїх рецептах. Натомість проста склянка може слугувати ефективним кухонним інструментом для дотримання ідеальних пропорцій.
Як правильно відміряти борошно у склянках розповідає 24 Канал. Але слід врахувати й сорт борошна – це впливає на грами.
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Як відміряти борошно в склянці
Визначити масу борошна в кожному виді склянок допоможе таблиця:
- 50-грамова склянка – 33 грамів борошна;
- 100-грамова склянка – 65 грамів борошна;
- 150-грамова склянка – 98 грамів борошна;
- 200-грамова склянка – 130 грамів борошна;
- 250-грамова склянка – 162 грами борошна;
- 300-грамова склянка – 195 грамів борошна;
- 350-грамова склянка – 227 грамів борошна.
При цьому експерти зазначають, що вага борошна варіюється залежно від сорту. Зокрема, 200-грамова склянка житнього борошна важить приблизно 105 грамів, а кукурудзяного – близько 130 грамів. Тоді як пшеничне борошно першого ґатунку важить близько 140 грамів, а картопляне – близько 150 грамів.
Скільки грамів борошна у склянці / Фото Unsplash
А от для склянки на 250 мілілітрів обчислення будуть такими:
- 1/4 склянки борошна – 40 грамів борошна;
- 1/3 склянки борошна – 53 грамів борошна;
- 1/2 склянки борошна – 80 грамів борошна;
- 3/4 склянки борошна – 120 грамів борошна;
- 2 склянки борошна – 320 грамів борошна;
- 3 склянки борошна – 480 грамів борошна;
- 4 склянки борошна – 640 грамів борошна;
- 5 склянок борошна – 800 грамів борошна.
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