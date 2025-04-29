Скільки грамів борошна у склянці: як відміряти безпомилково

Часто господиням рекомендують не покладатися на ваги для точного відмірювання борошна у своїх рецептах. Натомість проста склянка може слугувати ефективним кухонним інструментом для дотримання ідеальних пропорцій.

Як правильно відміряти борошно у склянках розповідає 24 Канал. Але слід врахувати й сорт борошна – це впливає на грами.

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Як відміряти борошно в склянці

Визначити масу борошна в кожному виді склянок допоможе таблиця:

50-грамова склянка – 33 грамів борошна;

100-грамова склянка – 65 грамів борошна;

150-грамова склянка – 98 грамів борошна;

200-грамова склянка – 130 грамів борошна;

250-грамова склянка – 162 грами борошна;

300-грамова склянка – 195 грамів борошна;

350-грамова склянка – 227 грамів борошна.

При цьому експерти зазначають, що вага борошна варіюється залежно від сорту. Зокрема, 200-грамова склянка житнього борошна важить приблизно 105 грамів, а кукурудзяного – близько 130 грамів. Тоді як пшеничне борошно першого ґатунку важить близько 140 грамів, а картопляне – близько 150 грамів.



Скільки грамів борошна у склянці / Фото Unsplash

А от для склянки на 250 мілілітрів обчислення будуть такими:

1/4 склянки борошна – 40 грамів борошна;

1/3 склянки борошна – 53 грамів борошна;

1/2 склянки борошна – 80 грамів борошна;

3/4 склянки борошна – 120 грамів борошна;

2 склянки борошна – 320 грамів борошна;

3 склянки борошна – 480 грамів борошна;

4 склянки борошна – 640 грамів борошна;

5 склянок борошна – 800 грамів борошна.

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