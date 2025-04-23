Досвідчені господині розкрили ефективний спосіб приготування буряка в мікрохвильовій печі, який заощаджує час і займає лише 5 хвилин, передає 24 Канал.

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Як варити буряк

Буряк середнього розміру легко можна приготувати в мікрохвильовій печі. Для цього слід ретельно вимити буряк, обрізати бадилля, залишивши шкірку та хвостик цілими.

Очищений буряк помістити у рукав для запікання, надійно зав'язати його та зробити два-три невеликі отвори, щоб рукав не лопнув у процесі приготування.

Потім перекласти підготовлений буряк на тарілку, придатний для використання в мікрохвильовій печі, і виставити прилад на максимальну потужність. Ідеальний час приготування буряка середнього розміру – приблизно 5 хвилин.



Як зварити буряк за 5 хвилин / Фото Unsplash

Однак, слід зачекати кілька хвилин після спрацьовування таймера, перш ніж відкривати дверцята мікрохвильової печі. Після приготування занурити буряк у миску з холодною водою, щоб охолодити його.

Цей метод не тільки зберігає смак, але й надає буряку текстуру, схожу на печений, що робить його смачним доповненням до будь-якої страви.

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