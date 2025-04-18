На термін зберігання впливає кілька факторів, тому ця цифра відрізняється від виду виробу. Скільки часу може зберігатися домашня ковбаса розповідає 24 Канал.

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Скільки часу може зберігатися домашня ковбаса

Ковбаси, приготовані в домашніх умовах або куплені, мають термін придатності приблизно від 3 до 7 днів при зберіганні в холодильнику. Після цього терміну у них може з'явитися слизька консистенція і неприємний запах.

Однак, термін зберігання ковбас може виходити за рамки типових очікувань. Це визначається кількома факторами, зокрема:

типом ковбаси – вареною, домашньою чи сиров'яленою,

типом використовуваної оболонки, яка може бути натуральною або синтетичною,

конкретними інгредієнтами, що входять до складу ковбаси.

Крім того, вирішальну роль відіграє і температура, при якій зберігається ковбаса – рекомендується зберігати ковбасу в холодильнику при температурі від 0 до 4 градусів. А напівкопчені та копчені ковбаси можна тримати навіть при температурі +10 градусів.

Як найкраще зберігати

Після відкриття оболонки ковбаси термін її зберігання значно скорочується. Для тих, хто не планує з'їсти весь продукт протягом кількох днів, заморожування – дієвий спосіб зберегти його якість.

Скільки можна зберігати ковбасу і як правильно / Фото Unsplash

Щоб забезпечити оптимальне збереження, рекомендується загорнути ковбасу у фольгу або папір для випічки перед тим, як покласти її в морозильну камеру.

Зберігання в поліетиленових пакетах взагалі не рекомендується, оскільки це може призвести до втрати вологи та зміни смакових якостей ковбаси.

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