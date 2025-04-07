Але не завжди сосиски виявляються корисними – деякі з них містять в складі велику кількість штучних добавок та консервантів. Як обрати натуральні сосиски розповідає 24 Канал з посиланням на ITV.

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Як відрізнити натуральні сосиски від підробки

Склад

Сосиски вважаються високоякісними, якщо виготовляються виключно зі 100% м'яса та інших натуральних інгредієнтів, таких як сало, субпродукти, сир, вершки, молоко, курячі яйця, і рослинна олія. Використання інших добавок заборонено.

Вироби можуть містити до 10% білкових стабілізаторів, отриманих з колагенових матеріалів і свинячої шкіри, а також до 10% яловичини, свинини або баранини.

Механічно оброблене м'ясо птиці також може становити до 10% від загального вмісту.

Інші дозволені інгредієнти включають до 10% вологої сої та молочних продуктів.

Максимум 3% зернових і 4% крохмалю або пшеничного борошна.

Важливо, що принаймні 70% складу сосисок повинно складатися з первинної сировини, щоб підтримувати стандарт якості.

Запах

Натуральні сосиски мають характерний аромат м'яса, суміші спецій і приправ. Споживачі часто можуть відчути нотки свіжої зелені, часнику, цибулі та інших натуральних інгредієнтів.

Експерти запевняють, що одним зі способів оцінити якість сосисок є саме їхній запах. Ключовим показником якості є відсутність яскраво виражених хімічних або штучних ноток. Якщо аромат надто інтенсивний або відхиляється від характерного для натуральних інгредієнтів, це може свідчити про наявність штучних ароматизаторів або консервантів.

Розріз

Якісні вироби повинні мати рівномірний сірувато-рожевий відтінок на розрізі. Хоча сосиски зазвичай мають рожеву або світло-рожеву внутрішню частину, вони також можуть містити шматочки білого або рожевого шпику.

Споживачам рекомендується з обережністю ставитися до будь-яких пустот або незвичної текстури, оскільки це може свідчити про надмірний вміст води в продукті.



Як відрізнити натуральні сосиски від підробки / Фото Unsplash

Готовий вигляд

Ковбасні вироби, виготовлені відповідно до стандартів, не повинні розбухати або розпадатися під час приготування. Якщо сосиска розбухає або зморщується в мікрохвильовій печі, це може свідчити про надмірну кількість води або добавок у продукті.

Крім того, варто бути обережними з будь-якими змінами кольору води для приготування, оскільки це може свідчити про високий вміст штучних барвників.

Смак

Ці продукти повинні втілювати насичений смак високоякісного м'яса, який посилюється нотками часнику, цибулі та чорного перцю. Важливо, щоб сосиски та сардельки мали свіжий і природний смак, а не зіпсований хімічними чи штучними добавками.

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