Опытные хозяйки раскрыли эффективный способ приготовления свеклы в микроволновой печи, который экономит время и занимает всего 5 минут, передает 24 Канал.

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Как варить свеклу

Свеклу среднего размера легко можно приготовить в микроволновой печи. Для этого следует тщательно вымыть свеклу, обрезать ботву, оставив кожуру и хвостик целыми.

Очищенную свеклу поместить в рукав для запекания, надежно завязать его и сделать два-три небольших отверстия, чтобы рукав не лопнул в процессе приготовления.

Затем переложить подготовленную свеклу на тарелку, пригодный для использования в микроволновой печи, и выставить прибор на максимальную мощность. Идеальное время приготовления свеклы среднего размера – примерно 5 минут.



Как сварить свеклу за 5 минут / Фото Unsplash

Однако, следует подождать несколько минут после срабатывания таймера, прежде чем открывать дверцу микроволновой печи. После приготовления погрузить свеклу в миску с холодной водой, чтобы охладить ее.

Этот метод не только сохраняет вкус, но и придает свекле текстуру, похожую на печеную, что делает ее вкусным дополнением к любому блюду.

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