Чтобы предотвратить потенциальные неудачи в приготовлении, следует учесть распространенные ошибки при приготовлении этого блюда. 24 Канал со ссылкой на FoodOboz рассказывает, как не испортить буженину.

Читайте также Забудьте о кипятке: лайфхак, с которым наклеить наклейки на яйца можно за пару минут

Главные ошибки при приготовлении буженины

Неудачный выбор мяса

Эксперты рекомендуют использовать для приготовления буженины свиную шейку или лопатку. Эти отрубы характеризуются богатыми прослойками жира, которые способствуют общей сочности блюда. И наоборот, выбор более постных частей, таких как вырезка, может привести к сухой текстуре.

Недостаточное время маринования

Идеальная продолжительность маринования колеблется от 12 до 24 часов, поскольку за более короткий период не удастся достичь желаемого вкуса и текстуры. И наоборот, превышение этого времени может привести к чрезмерной мягкости мяса.

Высокая температура запекания

Запекание свинины при слишком высоких температурах может привести к быстрой потере влаги, что приведет к сухости мяса. Поэтому рекомендуется запекать свинину при температуре от 160 до 180 градусов по Цельсию. Также важно не пересушить мясо, придерживаясь рекомендованного времени приготовления.



Как запечь вкусную и сочную буженину / Фото Unsplash

Отсутствие фольги или рукава для запекания

Для запекания свинины лучше всего использовать фольгу или рукав для запекания, чтобы удержать влагу во время приготовления. Этот метод создает эффект пропаривания, благодаря чему мясо получается более сочным. После завершения приготовления, развернув фольгу, можно получить золотисто-коричневую корочку.

Резкое охлаждение после приготовления

Важно дать мясу отдохнуть 15 – 20 минут после того, как извлечь его из духовки. Этот важный шаг позволяет сокам равномерно распределиться по всему мясу.

Если этого не сделать, особенно если нарезать горячее мясо слишком рано, это может привести к значительной потере сока, что в конечном итоге приведет к получению более сухого продукта.

А вы знаете: когда солить рыбу для жарки.