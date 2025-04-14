Как отмечается для этого не надо ни вода, ни краска. О лайфхаке, который займет всего пару минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GordiChef.

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Как быстро наклеить наклейки на пасхальные яйца

В инновационном подходе к декорированию яиц рекомендуют использовать предварительно сваренные яйца, специальные наклейки и фен. Именно это устройство признано самым эффективным инструментом для надежного прикрепления наклеек.

Следует наклеивать полоску клейкой наклейки на чистое яйцо. Затем осторожно нагреть яйцо феном, равномерно и постепенно подавая тепло, чтобы наклейка легла к поверхности ровно.

Эта техника украшения писанок является более эффективной, чем традиционный метод погружения яиц в кипяток. К тому же с приклеиванием феном, можно взять окрашенные яйца, и создать оригинальные пасхальные яйца.

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