Эта техника очень популярна во время празднования Пасхи, но не каждый знает как правильно нанести такие узоры. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на KURAZH.

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Процесс создания мраморных яиц

Для достижения мраморного эффекта необходимы специализированные краски или пищевые красители. Рекомендуют подбирать цвета, которые гармонично сочетаются между собой.

Существуют различные методы нанесения красок, включая погружение яиц непосредственно в краску или использование губок и кисточек для более контролируемого нанесения. Другая популярная техника заключается в том, что краска капает на поверхность яйца, в результате чего образуются уникальные узоры.

А можно сделать их и с использованием сливочного масла. Чтобы достичь наилучшего мраморного эффекта с помощью масла, следует выполнить несколько простых шагов:

Наполните каждую чашку водой на 2/3 и добавьте уксус. Добавьте несколько капель пищевого красителя в каждую чашку. Можно экспериментировать со смешиванием цветов. Сначала покрасьте несколько яиц в один цвет для базового оттенка. Растопите несколько столовых ложек сливочного масла в микроволновой печи и добавьте его в каждую чашку с красителем. В замешанные яйца опустите в краситель так, чтобы они погрузились в растопленное масло. После нескольких минут выньте их из красителя и дайте высохнуть. Вытрите яйца сухим полотенцем, не нажимая слишком сильно, чтобы не забрать цвет.

Готово!

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