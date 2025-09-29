Гриби – це найкращий подарунок осені, який неодмінно готують на кожній кухні. Однак варто відволіктися лише на мить – і у вашій каструлі вже кашоподібна маса.

Варіння грибів – це важливий процес, який впливає не лише на смак страви, а й на її безпечність. Скільки часу потрібно варити гриби, щоб вони вам не зашкодили, але водночас і не перетворилися на масу – розповідає 24 Канал з посиланням на Kuchnia.

Скільки часу варити гриби?

Усі гриби, які принесені з лісу, обовʼязково потрібно варити. Доведіть воду до закипання та готуйте гриби 15 – 20 хвилин після цього.

Старіші та великі гриби потребуватимуть довшої обробки, до 45 хвилин. Двічі варити гриби не потрібно.

Подарунок природи / Фото Freepik

Чи потрібно солити воду?

Додати трохи солі – це завжди гарна ідея. Однак в цьому випадку важливо знати про момент додавання солі.

Як радить портал Pysznoscy, додавати сіль під час варіння грибів треба лише наприкінці процесу. Та гриби не втратять своєї твердості та збережуть форму.

Що швидко приготувати з грибів?