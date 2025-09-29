Грибы – это лучший подарок осени, который непременно готовят на каждой кухне. Однако стоит отвлечься лишь на мгновение – и в вашей кастрюле уже кашеобразная масса.

Варка грибов – это важный процесс, который влияет не только на вкус блюда, но и на его безопасность. Сколько времени нужно варить грибы, чтобы они вам не навредили, но в то же время и не превратились в массу – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kuchnia.

Сколько времени варить грибы?

Все грибы, которые принесены из леса, обязательно нужно варить. Доведите воду до закипания и готовьте грибы 15 – 20 минут после этого.

Более старые и крупные грибы потребуют более долгой обработки, до 45 минут. Дважды варить грибы не нужно.

Подарок природы / Фото Freepik

Нужно ли солить воду?

Добавить немного соли – это всегда хорошая идея. Однако в этом случае важно знать о моменте добавления соли.

Как советует портал Pysznoscy, добавлять соль во время варки грибов надо только в конце процесса. Так грибы не потеряют своей твердости и сохранят форму.

Что быстро приготовить из грибов?