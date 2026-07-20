Улюблена "гріховна насолода" Коцюбинського: готуємо автентичний український десерт
Михайло Коцюбинський – один з найвидатніших представників плеяди українських письменників. У музеї літератора кажуть: його кулінарні вподобання були такими ж цікавими, як і твори.
24 Канал поспілкувався з представниками Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського та дізнався про його гастрономічні вподобання. Письменник любив смачно поїсти, а його фаворитами були традиційні українські страви.
Що любив пити та їсти Михайло Коцюбинський?
За сторінками глибоких психологічних творів Михайла Коцюбинського ховається ще одна, надзвичайно життєствердна грань його особистості – пристрасна любов до смачної їжі. Витончений новеліст був справжнім сибаритом.
Сучасники згадували, що «Михайло Михайлович був вельми відзигорний (вибагливий, чепурний, – ред. 24 Канал), любив "уранці пити кофію з молоком, смачно по-панськи їсти…". Він фанатично стежив за своїм раціоном, уникав важкої їжі й детально описував у листах дружині кожен свій сніданок, обід та самопочуття після них.
Від ракового холодцю до борщу на вишнях
Подорожуючи Україною, письменник прагнув спробувати все й одразу. Досліджуючи Гуцульщину для "Тіней забутих предків", він іронічно зізнавався в листах: "Багато їм" і "займаюся тим, що їм, з ранку до вечора", адже не міг пропустити жодного сезонного овоча, свіжих ягід чи горіхів. Вдома ж Коцюбинський віддавав перевагу рідній кухні, але з авторським виконанням.
Традиційний червоний борщ у його родині варили на вишнях, що додавало страві благородної кислинки, а наваристу юшку готували із солоної риби. Його стіл вражав різноманіттям: тут були картопляні лежні, книші, вареники, пампушки з часником та лазанки з сиром і шкварками.
Борщ з вишнями був серед фаворитів Коцюбинського / Фото "Смачні та прості рецепти"
До м'яса прозаїк вимагав вишуканих гарнірів – спаржі, кольрабі, брукви та брокколі. Проте інколи його обіди перетворювалися на справжній гастрономічний експеримент.
6 липня 1908 року він писав дружині про дивовижне меню:
Почуваюся добре, хоч учорашній обід був для мене незвичний: сардини, балик, мариновані карасі, раковий холодець, мед (такий, що п’ють).
Капрі, Константинополь та італійський пансіон
Особливе місце в серці та шлунку "сонцепоклонника" посідала Італія. На острові Капрі Коцюбинський був у захваті від місцевого сервісу та європейського ритму харчування. Вранці йому подавали дві великі чашки какао або кави з маслом та медом. О 12:30 чекав сніданок із двох страв (обов'язково м'ясо, сир та фрукти), а о 19:30 розпорочинався грандіозний обід із 5 – 6 перемін страв, серед яких письменник щиро покохав італійські макарони з густою томатною підливкою.
З часом за станом здоров'я класику довелося скоригувати свої звички, про що він звітував у листах:
Каву і вино я покинув пити. П’ю часом трошки вина, що називається Вермут Торіно, – це солодке, смачне вино, настояне на ароматичних гірських травах і таке корисне для шлунка… Замість кави п’ю какао, дві великі чашки щоранку, з маслом, медом і докторським хлібом.
Як приготувати улюблений десерт Коцюбинського?
Понад усе письменник обожнював сластьони – "попередників" популярних сьогодні пончиків та пампухів. Як зробити автентичний смаколик – розповідає портал Shuba.
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів домашнього сиру;
– 40 грамів родзинок;
– 500 мілілітрів молока;
– 100 грамів манки;
– 20 грамів цедри лимона;
– 2 мілілітри ванільного екстракту;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– варення.
Приготування:
- Спершу готуємо основу: у каструлю з холодним молоком всипаємо манну крупу, цукор і дрібку солі.
- Постійно помішуючи суміш, доводимо її на вогні до кипіння, проварюємо буквально пів хвилини та знімаємо з плити — активне вимішування на цьому етапі вбереже масу від небажаних грудочок.
- Поки солодка каша ще тепла й пластична, розділяємо її на однакові порційні шматочки, подібні до заготовок для пиріжків.
- Для начинки поєднуємо ніжний домашній сир із родзинками та ароматною лимонною цедрою.
- Тепер формуємо самі сластьони: всередину кожної манної заготовки викладаємо сирну масу й акуратно скочуємо в охайні кульки.
- Кожен такий колобок занурюємо у збите з дрібкою солі яйце та відправляємо на розігріту сковороду з олією.
- Обсмажуємо десерт на середньому вогні до появи апетитної золотавої скоринки, після чого викладаємо гарячі сластьони на тарілку та подаємо до столу разом із улюбленим варенням.