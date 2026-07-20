24 Канал поспілкувався з представниками Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського та дізнався про його гастрономічні вподобання. Письменник любив смачно поїсти, а його фаворитами були традиційні українські страви.

Що любив пити та їсти Михайло Коцюбинський?

За сторінками глибоких психологічних творів Михайла Коцюбинського ховається ще одна, надзвичайно життєствердна грань його особистості – пристрасна любов до смачної їжі. Витончений новеліст був справжнім сибаритом.

Сучасники згадували, що «Михайло Михайлович був вельми відзигорний (вибагливий, чепурний, – ред. 24 Канал), любив "уранці пити кофію з молоком, смачно по-панськи їсти…". Він фанатично стежив за своїм раціоном, уникав важкої їжі й детально описував у листах дружині кожен свій сніданок, обід та самопочуття після них.

Від ракового холодцю до борщу на вишнях

Подорожуючи Україною, письменник прагнув спробувати все й одразу. Досліджуючи Гуцульщину для "Тіней забутих предків", він іронічно зізнавався в листах: "Багато їм" і "займаюся тим, що їм, з ранку до вечора", адже не міг пропустити жодного сезонного овоча, свіжих ягід чи горіхів. Вдома ж Коцюбинський віддавав перевагу рідній кухні, але з авторським виконанням.

Традиційний червоний борщ у його родині варили на вишнях, що додавало страві благородної кислинки, а наваристу юшку готували із солоної риби. Його стіл вражав різноманіттям: тут були картопляні лежні, книші, вареники, пампушки з часником та лазанки з сиром і шкварками.

Борщ з вишнями був серед фаворитів Коцюбинського / Фото "Смачні та прості рецепти"

До м'яса прозаїк вимагав вишуканих гарнірів – спаржі, кольрабі, брукви та брокколі. Проте інколи його обіди перетворювалися на справжній гастрономічний експеримент.

6 липня 1908 року він писав дружині про дивовижне меню:

Почуваюся добре, хоч учорашній обід був для мене незвичний: сардини, балик, мариновані карасі, раковий холодець, мед (такий, що п’ють).

Капрі, Константинополь та італійський пансіон

Особливе місце в серці та шлунку "сонцепоклонника" посідала Італія. На острові Капрі Коцюбинський був у захваті від місцевого сервісу та європейського ритму харчування. Вранці йому подавали дві великі чашки какао або кави з маслом та медом. О 12:30 чекав сніданок із двох страв (обов'язково м'ясо, сир та фрукти), а о 19:30 розпорочинався грандіозний обід із 5 – 6 перемін страв, серед яких письменник щиро покохав італійські макарони з густою томатною підливкою.

З часом за станом здоров'я класику довелося скоригувати свої звички, про що він звітував у листах:

Каву і вино я покинув пити. П’ю часом трошки вина, що називається Вермут Торіно, – це солодке, смачне вино, настояне на ароматичних гірських травах і таке корисне для шлунка… Замість кави п’ю какао, дві великі чашки щоранку, з маслом, медом і докторським хлібом.

Як приготувати улюблений десерт Коцюбинського?

Понад усе письменник обожнював сластьони – "попередників" популярних сьогодні пончиків та пампухів. Як зробити автентичний смаколик – розповідає портал Shuba.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів домашнього сиру;

– 40 грамів родзинок;

– 500 мілілітрів молока;

– 100 грамів манки;

– 20 грамів цедри лимона;

– 2 мілілітри ванільного екстракту;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– варення.

Приготування: