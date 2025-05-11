Сніданок на День матері: що особливого приготувати – підбірка оригінальних рецептів

Починати святковий день потрібно зі смачного сніданку. І ви точно можете потішити свою маму чимось смачненьким.

Святковий сніданок повинен бути не лише смачним, а й оригіналним. 24 Канал пропонує добірку рецептів, в якій ви точно знайдете щось цікаве.

До теми Ви розчулите маму до сліз: підбірка страв до Дня матері, які точно сподобються найріднішим

Вівсянка з пастою місо та м’яким яйцем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів вівсяної крупи;

– 300 грамів води;

– 1 столова ложка пасти місо соєвої;

– 1 чайна ложка вершкового масла;

– 2 яйця.

Приготування:

Закип’ятіть воду, додайте місо і засипте крупу. Зменшіть вогонь і варіть вівсянку протягом 15 хвилин, регулярно помішуючи. Коли крупа буде готова, додайте масло і добре перемішайте. Перекладіть на тарілки. Поки вариться вівсянка, можна зварити або підсмажити яйце. Потім охолодіть їх у воді, очистіть і додайте до страви.

Авокадо тост з помідорами

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– оливкова олія зі спеціями та часником;

– 4 скибки тостового хліба;

– 2 авокадо;

– 4 томати черрі;

– сіль та перець до смаку, зелень;

– половинка лимона.

Приготування:

Підсмажте тости на сковороді. Помідори помийте і розріжте на половинки. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточки і великою ложкою вийміть м’якоть. Розімніть авокадо у мисці виделкою. Намажте половину пюре авокадо на кожну скибочку тосту. Легенько збризкайте лимонним соком. Зверху викладіть дві половинки помідорів. Додайте приблизно 2 чайні ложки олії. Прикрасьте свіжим перцем та зеленню і подавайте до столу.

Яйця по-турецьки

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 5 столових ложок грецького йогурту;

– 3 чайні ложки лимонного соку;

– 1 столова ложка оцту;

– 1 зубчик часнику;

– 4 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку;

– 1/2 чайної ложки пластівців чилі.

Приготування:

Змішайте йогурт з одним подрібненим зубчиком часнику (пропустіть через прес) і щіпкою солі. Тим часом розтопіть вершкове масло на сковороді, після чого додайте чилі пластівці та чорний перець. Добре перемішайте та зніміть сковороду з вогню. У каструлі закип’ятіть воду, додайте столову ложку оцту і зменшіть вогонь. Розбийте яйця по одному в маленькі чашки або миски. У воді зробіть воронку та обережно влийте туди яйце. Варіть 2 – 3 хвилини. Шумівкою обережно вийміть яйце і злийте зайву воду. Повторіть те ж саме для решти яєць. Перекладіть йогурт на тарілку, зверху акуратно покладіть яйця. Полийте розтопленим маслом і подавайте з улюбленими грінками.

Сирники з ваніллю та апельсином

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 30 грамів цукру;

– 40 грамів пшеничного борошна;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 жовтки;

– 20 грамів цедри апельсина;

– дрібка солі.

Приготування:

Розітріть сир з жовтками та цукром до однорідної маси. Додайте ванільний цукор, щіпку солі, борошно та терту апельсинову цедру. Замісіть тісто. Сформуйте сирники. Обвалюємо їх у борошні та ставимо на 15 – 20 хвилин у морозильник, щоб трохи підмерзли. Розігрійте сковорідку, змастіть її олією і викладайте сирники. Смажте їх до золотистої скоринки з обох сторін.

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