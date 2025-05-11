Праздничный завтрак должен быть не только вкусным, но и оригинальным. 24 Канал предлагает подборку рецептов, в которой вы точно найдете что-то интересное.
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Овсянка с пастой мисо и мягким яйцом
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов овсяной крупы;
– 300 граммов воды;
– 1 столовая ложка пасты мисо соевой;
– 1 чайная ложка сливочного масла;
– 2 яйца.
Приготовление:
Вскипятите воду, добавьте мисо и засыпьте крупу. Уменьшите огонь и варите овсянку в течение 15 минут, регулярно помешивая.
Когда крупа будет готова, добавьте масло и хорошо перемешайте. Переложите на тарелки.
Пока варится овсянка, можно сварить или поджарить яйцо. Затем охладите их в воде, очистите и добавьте к блюду.
Авокадо тост с помидорами
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– оливковое масло со специями и чесноком;
– 4 ломтика тостового хлеба;
– 2 авокадо;
– 4 томата черри;
– соль и перец по вкусу, зелень;
– половинка лимона.
Приготовление:
Поджарьте тосты на сковороде. Помидоры помойте и разрежьте на половинки. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточки и большой ложкой выньте мякоть. Разомните авокадо в миске вилкой.
Намажьте половину пюре авокадо на каждый ломтик тоста. Слегка сбрызните лимонным соком. Сверху выложите две половинки помидоров.
Добавьте примерно 2 чайные ложки масла. Украсьте свежим перцем и зеленью и подавайте к столу.
Яйца по-турецки
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 5 столовых ложек греческого йогурта;
– 3 чайные ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1 зубчик чеснока;
– 4 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль и перец по вкусу;
– 1/2 чайной ложки хлопьев чили.
Приготовление:
Смешайте йогурт с одним измельченным зубчиком чеснока (пропустите через пресс) и щепоткой соли.
Тем временем растопите сливочное масло на сковороде, после чего добавьте чили хлопья и черный перец. Хорошо перемешайте и снимите сковороду с огня.
В кастрюле вскипятите воду, добавьте столовую ложку уксуса и уменьшите огонь. Разбейте яйца по одному в маленькие чашки или миски. В воде сделайте воронку и осторожно влейте туда яйцо. Варите 2 – 3 минуты. Шумовкой осторожно выньте яйцо и слейте лишнюю воду. Повторите то же самое для остальных яиц.
Переложите йогурт на тарелку, сверху аккуратно положите яйца. Полейте растопленным маслом и подавайте с любимыми гренками.
Сырники с ванилью и апельсином
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 30 граммов сахара;
– 40 граммов пшеничной муки;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2 желтка;
– 20 граммов цедры апельсина;
– щепотка соли.
Приготовление:
Разотрите творог с желтками и сахаром до однородной массы. Добавьте ванильный сахар, щепотку соли, муку и тертую апельсиновую цедру. Замесите тесто.
Сформируйте сырники. Обваливаем их в муке и ставим на 15 – 20 минут в морозильник, чтобы немного подмерзли.
Разогрейте сковородку, смажьте ее маслом и выкладывайте сырники. Жарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.
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