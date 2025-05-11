Святковий сніданок повинен бути не лише смачним, а й оригіналним. 24 Канал пропонує добірку рецептів, в якій ви точно знайдете щось цікаве.

До теми Ви розчулите маму до сліз: підбірка страв до Дня матері, які точно сподобються найріднішим

Вівсянка з пастою місо та м’яким яйцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 100 грамів вівсяної крупи;
– 300 грамів води;
– 1 столова ложка пасти місо соєвої;
– 1 чайна ложка вершкового масла;
– 2 яйця.

Приготування:

  1. Закип’ятіть воду, додайте місо і засипте крупу. Зменшіть вогонь і варіть вівсянку протягом 15 хвилин, регулярно помішуючи.

  2. Коли крупа буде готова, додайте масло і добре перемішайте. Перекладіть на тарілки.

  3. Поки вариться вівсянка, можна зварити або підсмажити яйце. Потім охолодіть їх у воді, очистіть і додайте до страви.

Авокадо тост з помідорами

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– оливкова олія зі спеціями та часником;
– 4 скибки тостового хліба;
– 2 авокадо;
– 4 томати черрі;
– сіль та перець до смаку, зелень;
– половинка лимона.

Приготування:

  1. Підсмажте тости на сковороді. Помідори помийте і розріжте на половинки. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточки і великою ложкою вийміть м’якоть. Розімніть авокадо у мисці виделкою.

  2. Намажте половину пюре авокадо на кожну скибочку тосту. Легенько збризкайте лимонним соком. Зверху викладіть дві половинки помідорів.

  3. Додайте приблизно 2 чайні ложки олії. Прикрасьте свіжим перцем та зеленню і подавайте до столу.

Яйця по-турецьки

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 5 столових ложок грецького йогурту;
– 3 чайні ложки лимонного соку;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 зубчик часнику;
– 4 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль та перець до смаку;
– 1/2 чайної ложки пластівців чилі.

Приготування:

  1. Змішайте йогурт з одним подрібненим зубчиком часнику (пропустіть через прес) і щіпкою солі.

  2. Тим часом розтопіть вершкове масло на сковороді, після чого додайте чилі пластівці та чорний перець. Добре перемішайте та зніміть сковороду з вогню.

  3. У каструлі закип’ятіть воду, додайте столову ложку оцту і зменшіть вогонь. Розбийте яйця по одному в маленькі чашки або миски. У воді зробіть воронку та обережно влийте туди яйце. Варіть 2 – 3 хвилини. Шумівкою обережно вийміть яйце і злийте зайву воду. Повторіть те ж саме для решти яєць.

  4. Перекладіть йогурт на тарілку, зверху акуратно покладіть яйця. Полийте розтопленим маслом і подавайте з улюбленими грінками.

Сирники з ваніллю та апельсином

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 30 грамів цукру;
– 40 грамів пшеничного борошна;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 жовтки;
– 20 грамів цедри апельсина;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Розітріть сир з жовтками та цукром до однорідної маси. Додайте ванільний цукор, щіпку солі, борошно та терту апельсинову цедру. Замісіть тісто.

  2. Сформуйте сирники. Обвалюємо їх у борошні та ставимо на 15 – 20 хвилин у морозильник, щоб трохи підмерзли.

  3. Розігрійте сковорідку, змастіть її олією і викладайте сирники. Смажте їх до золотистої скоринки з обох сторін.

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