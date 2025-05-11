Святковий сніданок повинен бути не лише смачним, а й оригіналним. 24 Канал пропонує добірку рецептів, в якій ви точно знайдете щось цікаве.

До теми Ви розчулите маму до сліз: підбірка страв до Дня матері, які точно сподобються найріднішим

Інгредієнти:

– 100 грамів вівсяної крупи;

– 300 грамів води;

– 1 столова ложка пасти місо соєвої;

– 1 чайна ложка вершкового масла;

– 2 яйця.

Приготування:

Поки вариться вівсянка, можна зварити або підсмажити яйце. Потім охолодіть їх у воді, очистіть і додайте до страви.

Коли крупа буде готова, додайте масло і добре перемішайте. Перекладіть на тарілки.

Закип’ятіть воду, додайте місо і засипте крупу. Зменшіть вогонь і варіть вівсянку протягом 15 хвилин, регулярно помішуючи.

Інгредієнти:

– оливкова олія зі спеціями та часником;

– 4 скибки тостового хліба;

– 2 авокадо;

– 4 томати черрі;

– сіль та перець до смаку, зелень;

– половинка лимона.

Приготування:

Додайте приблизно 2 чайні ложки олії. Прикрасьте свіжим перцем та зеленню і подавайте до столу.

Намажте половину пюре авокадо на кожну скибочку тосту. Легенько збризкайте лимонним соком. Зверху викладіть дві половинки помідорів.

Підсмажте тости на сковороді. Помідори помийте і розріжте на половинки. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточки і великою ложкою вийміть м’якоть. Розімніть авокадо у мисці виделкою.

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 5 столових ложок грецького йогурту;

– 3 чайні ложки лимонного соку;

– 1 столова ложка оцту;

– 1 зубчик часнику;

– 4 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку;

– 1/2 чайної ложки пластівців чилі.

Приготування:

Змішайте йогурт з одним подрібненим зубчиком часнику (пропустіть через прес) і щіпкою солі.

Тим часом розтопіть вершкове масло на сковороді, після чого додайте чилі пластівці та чорний перець. Добре перемішайте та зніміть сковороду з вогню.

У каструлі закип’ятіть воду, додайте столову ложку оцту і зменшіть вогонь. Розбийте яйця по одному в маленькі чашки або миски. У воді зробіть воронку та обережно влийте туди яйце. Варіть 2 – 3 хвилини. Шумівкою обережно вийміть яйце і злийте зайву воду. Повторіть те ж саме для решти яєць.