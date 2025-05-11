Святковий сніданок повинен бути не лише смачним, а й оригіналним. 24 Канал пропонує добірку рецептів, в якій ви точно знайдете щось цікаве.
До теми Ви розчулите маму до сліз: підбірка страв до Дня матері, які точно сподобються найріднішим
Вівсянка з пастою місо та м’яким яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів вівсяної крупи;
– 300 грамів води;
– 1 столова ложка пасти місо соєвої;
– 1 чайна ложка вершкового масла;
– 2 яйця.
Приготування:
Закип’ятіть воду, додайте місо і засипте крупу. Зменшіть вогонь і варіть вівсянку протягом 15 хвилин, регулярно помішуючи.
Коли крупа буде готова, додайте масло і добре перемішайте. Перекладіть на тарілки.
Поки вариться вівсянка, можна зварити або підсмажити яйце. Потім охолодіть їх у воді, очистіть і додайте до страви.
Авокадо тост з помідорами
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– оливкова олія зі спеціями та часником;
– 4 скибки тостового хліба;
– 2 авокадо;
– 4 томати черрі;
– сіль та перець до смаку, зелень;
– половинка лимона.
Приготування:
Підсмажте тости на сковороді. Помідори помийте і розріжте на половинки. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточки і великою ложкою вийміть м’якоть. Розімніть авокадо у мисці виделкою.
Намажте половину пюре авокадо на кожну скибочку тосту. Легенько збризкайте лимонним соком. Зверху викладіть дві половинки помідорів.
Додайте приблизно 2 чайні ложки олії. Прикрасьте свіжим перцем та зеленню і подавайте до столу.
Яйця по-турецьки
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 5 столових ложок грецького йогурту;
– 3 чайні ложки лимонного соку;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 зубчик часнику;
– 4 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль та перець до смаку;
– 1/2 чайної ложки пластівців чилі.
Приготування:
Змішайте йогурт з одним подрібненим зубчиком часнику (пропустіть через прес) і щіпкою солі.
Тим часом розтопіть вершкове масло на сковороді, після чого додайте чилі пластівці та чорний перець. Добре перемішайте та зніміть сковороду з вогню.
У каструлі закип’ятіть воду, додайте столову ложку оцту і зменшіть вогонь. Розбийте яйця по одному в маленькі чашки або миски. У воді зробіть воронку та обережно влийте туди яйце. Варіть 2 – 3 хвилини. Шумівкою обережно вийміть яйце і злийте зайву воду. Повторіть те ж саме для решти яєць.
Перекладіть йогурт на тарілку, зверху акуратно покладіть яйця. Полийте розтопленим маслом і подавайте з улюбленими грінками.
Сирники з ваніллю та апельсином
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 30 грамів цукру;
– 40 грамів пшеничного борошна;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 жовтки;
– 20 грамів цедри апельсина;
– дрібка солі.
Приготування:
Розітріть сир з жовтками та цукром до однорідної маси. Додайте ванільний цукор, щіпку солі, борошно та терту апельсинову цедру. Замісіть тісто.
Сформуйте сирники. Обвалюємо їх у борошні та ставимо на 15 – 20 хвилин у морозильник, щоб трохи підмерзли.
Розігрійте сковорідку, змастіть її олією і викладайте сирники. Смажте їх до золотистої скоринки з обох сторін.
Чому кисломолочний сир стає рожевим: експерти розповіли, чи можна його їсти.