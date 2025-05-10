Страви, приготовані з турботою і серцем, не лише принесуть радість мамі, а й наповнять дім теплом і комфортом, повідомляє 24 Канал. День матері — ідеальний момент, щоб продемонструвати свої кулінарні таланти та потішити маму чимось особливим.

До теми Найкращий подарунок – це турбота: 5 рецептів смачних десертів на День матері

Салат з авокадо та моцарелою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 50 грамів салатної суміші;

– 2 помідори;

– 1 авокадо;

– 120 грамів сиру моцарела;

– 2 столові ложки чорних оливок;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

для соусу:

– 5 столових ложок грецького йогурту;

– 2 столові ложки винного оцту;

– 2 гілочки чебрецю;

– сіль, перець.

Приготування:

Змішайте вершки з винним оцтом, додайте чебрець, трохи солі та перцю за смаком. Авокадо розріжте навпіл, приберіть кісточку і ложкою вийміть м’яку серединку. Поріжте її кубиками та скропіть лимонним соком, щоб авокадо не потемнів. Розкладіть листя салату на велику тарілку. Поверх викладіть шматочки помідорів, оливки, нарізані кубики авокадо та моцарелу. Полийте все приготованим соусом. Салат чудово смакує як самостійна страва або з улюбленим хлібом.

Запечений батат

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів солодкої картоплі;

– 80 грамів сушених помідорів (в олії );

– 100 грамів сиру фета;

– 50 грамів сиру Гауда;

– 50 грамів кетчупу;

– спеції: перець, чебрець, сушені помідори з чилі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Добре вимийте батат і зробіть кілька проколів виделкою. Обгорніть кожен бульбу у фольгу та запікайте приблизно 50 хвилин, поки батат не стане м’яким. Тим часом наріжте в’ялені помідори тонкою соломкою, фету — на дрібні кубики, а твердий сир натріть на тертці. У мисці з’єднайте фету, кетчуп, подрібнені в’ялені помідори та улюблені спеції — все ретельно перемішайте. Готову солодку картоплю обережно розріжте навпіл, вийміть частину м’якоті, залишивши краї завтовшки 1 – 2 сантиметра. М’якоть додайте до сирної маси та добре перемішайте. Наповніть кожну половинку батата начинкою, зверху щедро посипте тертим сиром. Викладіть фаршировані половинки на деко та запікайте ще до 20 хвилин, поки сир не розплавиться і не підрум’яниться.

Свиняча шия запечена у винному соусі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячої шиї;

– 2 столові ложки сала або олії;

– 1 стакан білого сухого вина;

– 1 стакан бульйону;

– 1 велика цибулина;

– жменя родзинок;

– 2 столові ложки подрібнених волоських горіхів;

– пів чайної ложки сушеної шавлії;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Промиту свинячу шийку викладіть на сито і залийте окропом. Обсушіть і натріть сіллю, перцем і шавлією.

Родзинки промийте і залийте декількома ложками вина, залишіть на 40 хвилин. На сковороді розігрійте сало, викладіть м'ясо і обсмажте його з усіх боків. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку, додайте вино і бульйон – по пів склянки. Потім додайте родзинки, нарізану кубиками цибулю і подрібнені горіхи. Запікайте до готовності, додавши решту бульйону і вино. Подавайте м'яке м'ясо, нарізане скибочками і полите випареним соусом.

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