Смачний десерт – чудовий подарунок, який свідчить про любов та дасть можливість провести багато часу за неквапливою розмовою з найріднішими людьми. 24 Канал зібрав рецепти тортів та десертів, з якими ви подаруєте найріднішим незабутні спогади.

До теми Усе найкраще – для найрідніших: рецепт торта Тірамісу до Дня матері

Торт з кокосом і ківі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти для коржів:

– 9 білків;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 300 грамів цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 300 грамів кокосової стружки.

Крем:

– 250 грамів сметани 20%;

– 150 грамів цукру;

– 9 жовтків;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 200 грамів масла 82%;

– 0,25 чайної ложки куркуми.

Оздоблення:

– 5 ківі;

– 15 грамів кокосової стружки.Приготування:

Приготування

Збити білки з цукром до стійких піків. Додати крохмаль і кокосову стружку, обережно перемішати. Викласти масу на пергамент у формі кола. Випікати при 180 градусах 15 хвилин. Повторити з іншими частинами маси, даючи формі охолонути між випіканнями. Змішати сметану, цукор, жовтки та крохмаль у каструлі. Поставити на середній вогонь, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Додати масло та куркуму, перемішати до однорідності. Накрити плівкою та охолодити до кімнатної температури. Збираємо торт. На перший корж викласти крем, зверху розкласти скибочки ківі. Накрити другим коржем, повторити шари. Завершити останнім коржем, змастити верх кремом, посипати кокосовою стружкою. Накрити плівкою та охолодити в холодильнику 10 – 12 годин.

Торт з бананами без випікання

Час : 2 – 3 години

: 2 – 3 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти на форму:

– 185 грамів пісочного печива;

– 75 грамів вершкового масла;

– 2 банани;

– 20 грамів желатину;

– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);

– 600 грамів йогурту;

– 100 мілілітрів вершків 20%;

– цукор до смаку;

– 1 упаковка желе.

Приготування:

Подрібніть печиво до стану дрібної крихти. Додайте розтоплене вершкове масло й добре перемішайте до однорідної маси. Вистеліть форму пергаментом і розподіліть печивову основу рівним шаром по дну. Надішліть її в холодильник охолодитися на 10 хвилин. Банани наріжте кружечками та викладіть поверх охолодженого шару з печива. Знову поставте форму в холодильник на 10 – 20 хвилин. Желатин залийте холодною водою, дайте йому настоятись приблизно 20 хвилин, а потім розчиніть на водяній бані або в мікрохвильовці, не доводячи до кипіння. Введіть у желатин вершки, перемішайте, а потім додайте суміш до йогурту й ще раз перемішайте до однорідності. Вилийте отриману масу у форму поверх бананів. Поверніть у холодильник до повного застигання. Приготуйте желе згідно з інструкцією на упаковці. Коли воно повністю охолоне, обережно залийте ним верх торта. Поставте назад у холодильник до повного застигання верхнього шару.

Медівник

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порції: 4 – 8

Інгредієнти:

– 120 грамів вершкового масла;

– 90 грамів меду;

– 120 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– 2 яйця;

– 200 грамів борошна.

Інгредієнти для крему:

– 600 грамів сметани;

– цукрова пудра.

Приготування:

На невеликому вогні розтопіть вершкове масло разом із медом і цукром, постійно помішуючи суміш. Коли все розчиниться, додайте соду та продовжуйте мішати ще кілька хвилин, поки маса не посвітліє. Зніміть з вогню, дайте трохи охолонути, а потім по одному вмішуйте яйця. Поступово додайте борошно та замісіть однорідне тісто. Викладіть тісто тонким шаром у деко, застелене пергаментом, і розрівняйте. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 10 – 13 хвилин — орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Після випікання охолодіть корж і поділіть його на чотири частини. Якщо робите подвійну порцію — розділіть на дві частини. Для крему збийте сметану з цукром до пишності. За бажанням можете додати трохи загущувача. Зберіть торт, щедро промащуючи коржі кремом. Дайте йому настоятися кілька годин або залиште на ніч у холодильнику. Зверху прикрасьте подрібненим печивом для хрумкої текстури.

Шоколадно-апельсиновий мус

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів чорного шоколаду;

– 200 мілілітрів апельсинового соку.

Приготування:

Вичавіть апельсиновий сік у зручну ємність. Поламайте шоколад на маленькі шматочки та розтопіть його на водяній бані, постійно помішуючи. Коли шоколад стане рідким, додайте до нього щойно віджатий сік і швидко розмішайте до гладкої однорідної маси. Отриману суміш розподіліть по невеликих формочках або креманках і помістіть у холодильник на 25 – 30 хвилин до повного застигання. Перед подачею можна прикрасити десерт тертою апельсиновою цедрою для яскравішого смаку й вигляду.

Молочний десерт

Час : 25 хвилин + кілька годин у холодильнику

: 25 хвилин + кілька годин у холодильнику Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів молока;

– 3 жовтки;

– 70 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру (10 грамів);

– 350 грамів сметани;

– 20 грамів швидкорозчинного желатину;

– шоколад для оздоблення.

Приготування:

Спочатку підготуйте желатин. Візьміть 100 мілілітрів молока (від загальної кількості), залийте ним желатин, перемішайте і залиште, щоб він набух. Як форму для десерту можна використати обрізаний тетрапак із-під соку чи молока, або силіконову форму, якщо така є. Далі готуємо кремову основу. Жовтки з’єднайте з цукром і перемішайте. Додайте решту молока, поставте на середній вогонь і грійте, помішуючи віничком, доки не з’являться дрібні бульбашки (не доводьте до кипіння). У цю гарячу суміш додайте набряклий желатин і ретельно розмішайте, щоб він повністю розчинився. Дайте масі трохи охолонути, потім додайте сметану з ванільним цукром і добре вимішайте до однорідної текстури. Отримаєте ніжний світлий крем. Вилийте суміш у підготовлену форму, накрийте її плівкою і поставте в холодильник на кілька годин (близько 3), щоб маса застигла. Після охолодження форму можна розрізати, щоб легко вийняти десерт. Під час заливання можна додати горішки, шматочки шоколаду чи ягоди — або ж прикрасити ними готовий десерт зверху.

Пудинг без випічки: 5 інгредієнтів і 20 хвилин.