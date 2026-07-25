Кабачковий хліб із хрусткою несподіванкою: чому не варто виливати сік із тертого кабачка

Солодкий хлібець із кабачка може здивувати навіть тих, хто зазвичай обходить таку випічку стороною: у ньому важливі не лише тертий кабачок, а й його сік. Саме він разом із грецьким йогуртом робить м’яку, вологу й ароматну текстуру.

Коли кабачок починає "захоплювати" город, із нього можна спекти не лише рагу чи оладки. Цього разу він перетворюється на солодкий хлібець, який пахне так, що сусіди й справді можуть зазирнути через паркан, розповідає Moje gotowanie.

Чому сік із кабачка тут важливий?

У більшості рецептів терті овочі радять відтискати, щоб тісто не стало надто рідким. Але тут усе навпаки: природна волога кабачка допомагає хлібу вийти м’яким і пухким, а не сухим і крихким.

Кабачок натирають на великій тертці, щоб зберегти структуру. Якщо потерти його занадто дрібно, він швидше "розчиниться" в тісті й утратить відчутну текстуру.

Молодий кабачок можна не чистити, якщо шкірка тонка. У більших і стигліших плодів краще зняти зелену шкірку й прибрати великі тверді насінини.

У чому секрет вологої структури

Другий важливий інгредієнт – грецький йогурт. Він робить випічку ніжною, зберігає її свіжою на наступний день і не обтяжує тісто так, як зайвий жир.

Його густа консистенція добре з’єднує інгредієнти, а легка кислинка врівноважує цукор і прянощі.

Час: 50 – 60 хвилин + 15 хвилин на охолодження у формі

50 – 60 хвилин + 15 хвилин на охолодження у формі Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 3/4 чайної ложки соди;

– 1/2 чайної ложки мелених гвоздик;

– 1 столова ложка меленої кориці;

– 45 грамів подрібнених волоських горіхів;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 125 мілілітрів оливкової олії;

– 2 яйця;

– 200 грамів грецького йогурту;

– 150 грамів цукру;

– 240 грамів тертого кабачка.

Приготування: