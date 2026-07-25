Кабачковий хліб із хрусткою несподіванкою: чому не варто виливати сік із тертого кабачка
Солодкий хлібець із кабачка може здивувати навіть тих, хто зазвичай обходить таку випічку стороною: у ньому важливі не лише тертий кабачок, а й його сік. Саме він разом із грецьким йогуртом робить м’яку, вологу й ароматну текстуру.
Коли кабачок починає "захоплювати" город, із нього можна спекти не лише рагу чи оладки. Цього разу він перетворюється на солодкий хлібець, який пахне так, що сусіди й справді можуть зазирнути через паркан, розповідає Moje gotowanie.
Чому сік із кабачка тут важливий?
У більшості рецептів терті овочі радять відтискати, щоб тісто не стало надто рідким. Але тут усе навпаки: природна волога кабачка допомагає хлібу вийти м’яким і пухким, а не сухим і крихким.
Кабачок натирають на великій тертці, щоб зберегти структуру. Якщо потерти його занадто дрібно, він швидше "розчиниться" в тісті й утратить відчутну текстуру.
Молодий кабачок можна не чистити, якщо шкірка тонка. У більших і стигліших плодів краще зняти зелену шкірку й прибрати великі тверді насінини.
У чому секрет вологої структури
Другий важливий інгредієнт – грецький йогурт. Він робить випічку ніжною, зберігає її свіжою на наступний день і не обтяжує тісто так, як зайвий жир.
Його густа консистенція добре з’єднує інгредієнти, а легка кислинка врівноважує цукор і прянощі.
- Час: 50 – 60 хвилин + 15 хвилин на охолодження у формі
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 3/4 чайної ложки соди;
– 1/2 чайної ложки мелених гвоздик;
– 1 столова ложка меленої кориці;
– 45 грамів подрібнених волоських горіхів;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 125 мілілітрів оливкової олії;
– 2 яйця;
– 200 грамів грецького йогурту;
– 150 грамів цукру;
– 240 грамів тертого кабачка.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Кексову форму приблизно 23 × 13 сантиметрів вистеліть папером для випікання.
- У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду, мелені гвоздики, корицю, подрібнені волоські горіхи та сіль.
- В окремій мисці з’єднайте оливкову олію, яйця, грецький йогурт і цукор. Перемішайте вінчиком до однорідності.
- Додайте тертий кабачок разом із соком, що він пустив під час натирання. Обережно перемішайте.
- Влийте мокрі інгредієнти до миски з сухими. Перемішуйте лопаткою лише до моменту, коли борошно зникне в масі.
- Перекладіть тісто у форму, розрівняйте його. За бажанням зверху можна втиснути додаткові половинки горіхів.
- Випікайте 50 – 60 хвилин. Наприкінці перевірте готовність шпажкою.
- Залиште хлібець у формі приблизно на 15 хвилин, потім дістаньте й повністю охолодіть на решітці.