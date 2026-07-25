Когда кабачок начинает "захватывать" огород, из него можно испечь не только рагу или оладьи. На этот раз он превращается в сладкий хлебец, который пахнет так, что соседи действительно могут заглянуть через забор, рассказывает Moje gotowanie .
Почему сок из кабачка здесь важен?
В большинстве рецептов тертые овощи советуют отжимать, чтобы тесто не стало слишком редким. Но здесь все наоборот: естественная влажная кабачка помогает хлебу получиться мягким и рыхлым, а не сухим и хрупким.
Кабачок натирают на большой терке, чтобы сохранить структуру. Если потереть его слишком мелко, он скорее растворится в тесте и потеряет ощутимую текстуру.
Молодой кабачок можно не чистить, если кожура тонкая. У более крупных и более спелых плодов лучше снять зеленую кожуру и убрать крупные твердые семена.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
В чем секрет влажной структуры
Второй важный ингредиент – греческий йогурт. Он делает выпечку нежной, хранит ее свежей на следующий день и не отягощает тесто так, как лишний жир.
Его густая консистенция хорошо соединяет ингредиенты, а легкая кислинка уравновешивает сахар и пряности.
- Время: 50 – 60 минут + 15 минут на охлаждение в форме
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 250 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 3/4 чайной ложки соды;
– 1/2 чайной ложки молотых гвоздик;
– 1 столовая ложка молотой корицы;
– 45 граммов измельченных грецких орехов;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 125 миллилитров оливкового масла;
– 2 яйца;
– 200 граммов греческого йогурта;
– 150 граммов сахара;
– 240 грамм тертого кабачка.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Кексовую форму примерно 23×13 сантиметров выстелите бумагой для выпекания.
- В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, молотые гвоздики, корицу, измельченные грецкие орехи и соль.
- В отдельной миске соедините оливковое масло, яйца, греческий йогурт и сахар. Перемешайте венчиком до однородности.
- Добавьте тертый кабачок с соком, который он пустил во время натирания. Осторожно перемешайте.
- Влейте мокрые ингредиенты в миску с сухими. Перемешивайте лопаткой только до момента, когда мука исчезнет в массе.
- Переложите тесто в форму, разровняйте его. По желанию сверху можно вдавить дополнительные половинки орехов.
- Выпекайте 50 – 60 минут. В заключение проверьте готовность шпажкой.
- Оставьте хлебец в форме примерно на 15 минут, затем достаньте и полностью охладите на решетке.