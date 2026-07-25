Когда кабачок начинает "захватывать" огород, из него можно испечь не только рагу или оладьи. На этот раз он превращается в сладкий хлебец, который пахнет так, что соседи действительно могут заглянуть через забор, рассказывает Moje gotowanie .

Почему сок из кабачка здесь важен?

В большинстве рецептов тертые овощи советуют отжимать, чтобы тесто не стало слишком редким. Но здесь все наоборот: естественная влажная кабачка помогает хлебу получиться мягким и рыхлым, а не сухим и хрупким.

Кабачок натирают на большой терке, чтобы сохранить структуру. Если потереть его слишком мелко, он скорее растворится в тесте и потеряет ощутимую текстуру.

Молодой кабачок можно не чистить, если кожура тонкая. У более крупных и более спелых плодов лучше снять зеленую кожуру и убрать крупные твердые семена.

В чем секрет влажной структуры

Второй важный ингредиент – греческий йогурт. Он делает выпечку нежной, хранит ее свежей на следующий день и не отягощает тесто так, как лишний жир.

Его густая консистенция хорошо соединяет ингредиенты, а легкая кислинка уравновешивает сахар и пряности.

Время: 50 – 60 минут + 15 минут на охлаждение в форме

50 – 60 минут + 15 минут на охлаждение в форме Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 3/4 чайной ложки соды;

– 1/2 чайной ложки молотых гвоздик;

– 1 столовая ложка молотой корицы;

– 45 граммов измельченных грецких орехов;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 125 миллилитров оливкового масла;

– 2 яйца;

– 200 граммов греческого йогурта;

– 150 граммов сахара;

– 240 грамм тертого кабачка.

Приготовление: