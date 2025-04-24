24 квітня, 23:55
Це мусить спробувати кожен: спагеті з мʼятою та лимоном – унікальне відчуття легкості
Спагеті завжди мали популярність, тому не дивно, що з ними люблять експериментувати. Але до такого ви ще точно не доходили.
Якщо вам захочеться легкої оригінальності – обовʼязково спробуйте цей спосіб приготування спагеті. Лимон та мʼята створюють особливу гармонію, яка смакує просто незабутньо, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Пательня".
Цікаво Щоб не зашкодити сну та здоровʼю: що варто їсти на ніч
Рецепт спагеті з мʼятою та лимоном
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів спагеті;
– 2 лимони;
– 10 гілочок мʼяти;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 4 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Зваріть спагеті в підсоленій воді до стану аль денте.
- Тим часом з лимонів зніміть цедру — половину подрібніть, а іншу залиште смужками. Вичавіть сік з обох лимонів. Листя м’яти наріжте великими шматочками, а часник подрібніть.
- У холодну сковорідку налийте оливкову олію, додайте часник, м’яту і не подрібнену цедру. Прогрівайте на середньому вогні близько п’яти хвилин, періодично помішуючи, щоб інгредієнти віддали аромат.
- Після цього влийте свіжовичавлений лимонний сік. Зменште вогонь до мінімуму та томіть соус ще 10 хвилин — головне, не дати йому закипіти. Посоліть і приправте свіжомеленим перцем до смаку.
- Готові макарони відкиньте на друшляк і перекладіть у сковороду з соусом. Добре перемішайте, щоб паста увібрала аромат. Прогрівайте ще 5 – 7 хвилин на малому вогні.
- Розкладіть спагеті по тарілках, зверху посипте дрібно натертою лимонною цедрою і прикрасьте листочками м’яти.
Смачного!
Простішого не вигадаєте: швидкий торт зі смаком морозива.