Це мусить спробувати кожен: спагеті з мʼятою та лимоном – унікальне відчуття легкості

Спагеті завжди мали популярність, тому не дивно, що з ними люблять експериментувати. Але до такого ви ще точно не доходили.

Якщо вам захочеться легкої оригінальності – обовʼязково спробуйте цей спосіб приготування спагеті. Лимон та мʼята створюють особливу гармонію, яка смакує просто незабутньо, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Пательня". Цікаво Щоб не зашкодити сну та здоровʼю: що варто їсти на ніч Рецепт спагеті з мʼятою та лимоном Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 400 грамів спагеті;

– 2 лимони;

– 10 гілочок мʼяти;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 4 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Зваріть спагеті в підсоленій воді до стану аль денте. Тим часом з лимонів зніміть цедру — половину подрібніть, а іншу залиште смужками. Вичавіть сік з обох лимонів. Листя м’яти наріжте великими шматочками, а часник подрібніть. У холодну сковорідку налийте оливкову олію, додайте часник, м’яту і не подрібнену цедру. Прогрівайте на середньому вогні близько п’яти хвилин, періодично помішуючи, щоб інгредієнти віддали аромат. Після цього влийте свіжовичавлений лимонний сік. Зменште вогонь до мінімуму та томіть соус ще 10 хвилин — головне, не дати йому закипіти. Посоліть і приправте свіжомеленим перцем до смаку. Готові макарони відкиньте на друшляк і перекладіть у сковороду з соусом. Добре перемішайте, щоб паста увібрала аромат. Прогрівайте ще 5 – 7 хвилин на малому вогні. Розкладіть спагеті по тарілках, зверху посипте дрібно натертою лимонною цедрою і прикрасьте листочками м’яти. Смачного! Простішого не вигадаєте: швидкий торт зі смаком морозива.