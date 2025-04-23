Перед сном можна їсти не всі продукти, інакше ніч перетвориться на безрезультатні спроби заснути. Що можна споживати, а від чого краще відмовитися – розповідає 24 Канал.

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Що можна їсти на ніч

Гарним рішенням можуть бути складні вуглеводи. Наприклад, макарони з твердих сортів, крекери або коричневий рис. Але точно уникайте простих вуглеводів на кшталт солодощів, випічки та звичайного хліба, які знижують рівень серотоніну.

Гарна ідея для вечірнього перекусу / Фото Freepik

Риба та птиця навпаки підвищують рівень серотоніну, тому стануть гарним вибором для пізньої вечері. Втім, від смаженої риби та твердих сирів краще відмовитися, адже вони будуть довго перетравлюватися.

Гарним перекусом перед сном можуть стати горіхи: волоські, мигдаль, кешʼю або фісташки. Також можна їсти зелень, салат та авокадо.

Що стосується напоїв, то краще зупинити вибір на травʼяному чаю, адже він має заспокійливу дію.

Рецепт простий, а смак – незабутній: готуємо торт "Бите скло".