Перед сном можно есть не все продукты, иначе ночь превратится в безрезультатные попытки уснуть. Что можно потреблять, а от чего лучше отказаться – рассказывает 24 Канал.

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Что можно есть на ночь

Хорошим решением могут быть сложные углеводы. Например, макароны из твердых сортов, крекеры или коричневый рис. Но точно избегайте простых углеводов вроде сладостей, выпечки и обычного хлеба, которые снижают уровень серотонина.

Хорошая идея для вечернего перекуса / Фото Freepik

Рыба и птица наоборот повышают уровень серотонина, поэтому станут хорошим выбором для позднего ужина. Впрочем, от жареной рыбы и твердых сыров лучше отказаться, ведь они будут долго перевариваться.

Хорошим перекусом перед сном могут стать орехи: грецкие, миндаль, кешью или фисташки. Также можно есть зелень, салат и авокадо.

Что касается напитков, то лучше остановить выбор на травяном чае, ведь он обладает успокаивающим действием.

Рецепт прост, а вкус незабываем: готовим торт "Битое стекло".